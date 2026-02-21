ERREGE KOPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valentziaren eta Real Madrilen arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena

VALENCIA, 21/02/2026.- Los jugadores del Real Madrid celebran tras vencer en el partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto que Valencia Basket y Real Madrid disputan este sábado en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Real Madrilek Errege Kopako finalerako txartela eskuratu du larunbat honetan, Valentziako Roig Arenan Valentzia 106-107 menderatuta, finalerdietako lehia zirraragarri eta estu baten ondoren. 

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X