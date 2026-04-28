Sergio Garcia entrenatzaileak Gipuzkoa Basketekin berritu du, 2028ra arte
Orain arteko kontratua 2027ra artekoa zen; hortaz, urtebetez berritu du Sergio Garciak. 2025ean bueltatu zen Donostiako klubera, lehen entrenatzaile izateko.
Sergio Garcia entrenatzaileak Gipuzkoa Basketekin berritu du, 2028ra arte, asteartean Donostiako klubak iragarri duenez. Orain arteko kontratua 2027ra artekoa zen; hortaz, urtebetez berritu du Sergio Garciak. 2025ean bueltatu zen Donostiako klubera, lehen entrenatzaile bezala.
Sergio Garcia, Gipuzkoa Basketek gogora ekarri duenez, Palentzian lehen entrenatzaile aritu da, Leyma Coruña taldea zuzendu du, eta Bilbao Basketen ere ibili da lanean, entrenatzaile laguntzaile gisa. “Iritsi zenetik”, adierazi du Gipuzkoako klubak, “taldeak etengabeko hazkunde-lerroa erakutsi du, talde lehiakor gisa sendotuz eta play-offerako sailkapena lortuz. Sergiok jakin izan du taldeari lanean, intentsitatean eta konpromiso kolektiboan oinarritutako nortasuna helarazten; alderdi horiek funtsezkoak baitira taldeak denboraldian zehar izan duen errendimenduan”.
Kluba eta entrenatzailea “pozik daude akordioarekin, eta elkarrekin egingo diete aurre hurrengo erronkei, ahalik eta anbizio eta ilusio handienarekin”, amaitu du oharra Gipuzkoa Basketek.
Zure interesekoa izan daiteke
