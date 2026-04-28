Sergio García renueva hasta 2028 como entrenador del Gipuzkoa Basket

Sergio García ha renovado hasta 2028 como entrenador del Gipuzkoa Basket, tal y como ha informado este martes el club donostiarra. El técnico, que regresó en 2025 al Gipuzkoa Basket como primer entrenador, ha ampliado por una temporada su contrato con la entidad, que concluía, hasta ahora, en 2027.

Sergio García, ha recordado el Gipuzkoa Basket, ha sido primer entrenador en Palencia, ha dirigido al Leyma Coruña y ha trabajado, como entrenador asistente, en el Bilbao Basket. “Desde su llegada”, señala el club guipuzcoano, “el equipo ha mostrado una línea de crecimiento constante, consolidándose como un conjunto competitivo y logrando la clasificación para el play-off. Sergio García ha sabido trasladar al grupo una identidad basada en el trabajo, la intensidad y el compromiso colectivo, aspectos clave en el rendimiento del equipo durante la temporada”.

Tanto el Gipuzkoa Basket como Sergio García “se muestran satisfechos con el acuerdo, y afrontan juntos los próximos retos con la máxima ambición e ilusión”, concluye el comunicado de la entidad de San Sebastián.