Gorka: “Jugamos bien juntos e intentaremos hacerlo lo mejor posible para ganar la final”

Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal serán los segundos finalistas de la Final Four, tras derrotar en tres juegos a Urreisti y Lekerika (15-10, 13-15 y 5-4). Ahora, lucharán por la txapela ante Barandika y Basque, la pareja que más puntos ha hecho en el campeonato y que parte como favorita para ganar.