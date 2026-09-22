FINAL FOUR - SEGUNDAS SEMIFINALES
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Gorka: “Jugamos bien juntos e intentaremos hacerlo lo mejor posible para ganar la final”

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Erkiaga eta Gorka
18:00 - 20:00
Erkiaga y Gorka tras disputar la segunda semifinal de la Final Four. Foto: ERAMAN!
Euskaraz irakurri: Erkiaga: “Finalean bikain jokatu beharko dugu, Xabi eta Basquek gogor jarriko digute eta”
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Última actualización

Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal serán los segundos finalistas de la Final Four, tras derrotar en tres juegos a Urreisti y Lekerika (15-10, 13-15 y 5-4). Ahora, lucharán por la txapela ante Barandika y Basque, la pareja que más puntos ha hecho en el campeonato y que parte como favorita para ganar.

Erkiaga-Gorka e Ihart-Maia logran el pase a la gran final
Jai Alai League Gorka Sorozabal Aritz Erkiaga Pelota Cesta punta

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