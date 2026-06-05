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Ihart eta Arai azken tantora arte borrokatu dira Iron Cupeko txapelak janzteko

Iron cup Ihart-Arai
18:00 - 20:00
Iron Cupeko podiuma. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ihart Arakistain eta Arai Lejardi dira 2026ko Iron Cupeko txapeldunak. Hiru setetan garaitu dituzte Elaia Gogenola eta Eneritz Lizardi (10-15, 15-7 eta 4-5). Oso final parekatua izan da, parte bakoitzean bikoteetako batek agindu du, eta azken tantora arte lehiatu behar izan dira garailea aukeratzeko.

Emakume kirolariak Iron Cup Pilota Zesta-punta

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