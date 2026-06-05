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Goitiak eta Gorkak eraman dituzte Iron Cupeko txapelak

Iron cup Goitia-Gorka
18:00 - 20:00
Iron Cupeko podiuma. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alex Goitia eta Gorka Sorozabal nagusitu dira 2026ko Iron Cupeko finalean, Eñaut Urreisti eta Thibault Basque bi setetan garaituta (15-10 eta 15-10). Lehen setean buelta eman behar izan diote markagailuari, baina bigarrenean aurkariek maila jaitsi dute eta bikote laranjak aise lortu du garaipena eta txapela.

Gorka Sorozabal Iron Cup Pilota Zesta-punta Alex Goitia

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