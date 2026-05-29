Urreisti eta Basque Iron Cupeko finalera sailkatu dira
Eñaut Urreistik eta Thibault Basquek Iron Cupeko finala jokatuko dute Goitia eta Gorkaren aurka, finalerdietan Eñaut Astelarra eta Unai Lekerika garaitu ondoren (15-13 eta 15-8). Lehen seta oso lehiatua izan da, baina bigarrenean bikote garaileak errazago agindu du.
Elaia eta Eneritz izango dira Iharten eta Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean
Elaia eta Eneritz izango dira Iharten eta Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean, Maite eta Maialen 2 setetan garaitu ostean: 15-10 eta 15-14. Partida parekatua izan da, eta txikikeria batzuek jarri dute markagailua Elaiaren eta Eneritzen alde.
Goitia eta Gorka nagusitasunez igaro dira Iron Cupeko finalera
Alex Goitiak eta Gorka Sorozabalek Iron Cupeko finalerako txartela lortu dute Johan eta Atain mendean hartuta (11-15 eta 6-15). Lehen seta lehiatua izan da, baina bigarrenean garaileek ez diete aukerarik eman aurkariei.
Ihart eta Arai, Iron Cupeko lehen finalistak
Ihart Arakistain eta Arai Lejardi Iron Cupeko finalera sailkatu dira, finalerdietan Lur eta Oaia garaituz bi setetan (9-15 eta 10-15). Set hasieretako tantoak trabatu egin zaizkie, baina orokorrean partidaren agintea eraman dute. Datorren astean ezagutuko dute zein bikote izango den aurkaria.
Astelarra-Lekerika eta Goitia-Gorka bikoteek osatuko dituzte Iron Cupeko finalerdiak
Lehen partidan, Astelarra eta Lekerikak Libois eta Ibarluzea garaitu dituzte (15-11, 14-15 eta 5-2). Urreisti eta Basque izango dituzte aurkari finalerdietan. Bigarrenean, Goitiak eta Gorkak bi setetan menderatu dituzte Erkiaga eta Manci (15-11 eta 15-8). Hala, Johan eta Atain izango dituzte aurkari finalerdietan.
Urreisti-Basque eta Johan-Atain, Iron Cupeko finalerdietara
Urreistik eta Basquek Iron Cupeko A multzoko lehen postua ziurtatu dute Goitia eta Gorka 8-15 eta 13-15 irabazi ostean. B multzoan, bestalde, Johan eta Atainek lehen berdina lortu dute Astelarra eta Lekerika 5-15 eta 8-15 irabazita.
Astelarrak ordezkatuko du Olharan Bilboko Iron Cup txapelketan
Jean Olharanek ez du Bilboko Iron Cup txapelketan parte hartuko, belaunean jasandako kolpe baten ondorioz.
Erkiaga eta Manci faboritoak galtzaile, Iron Cupeko lehen jardunaldian
Urreisti eta Basqueren aurka galdu dute, 9-15 eta 5-15, A multzoko partidan. B multzoko estreinakoan, berriz, Johan eta Atainek 10-15 eta 12-15 garaitu dituzte Libois eta Ibarluzea.
Hiru bikote gehiago, ostiralean hasiko den Iron Cup txapelketara
Ihart-Arai eta Elaia-Eneritz dira emakumezkoen kasuan; eta Libois eta Ibarluzea, gizonezkoenean
Bilboko Iron Cup txapelketa maiatzaren 1ean hasiko da, emakumezkoen eta gizonezkoen sei bikoterekin
Kategoria goreneko txapelketa da zesta-puntako Liga profesionalean, eta 2.000 puntu eskuratuko dituzte bikote txapeldunek. Euskal Telebistak zuzenean emango ditu partida guztiak ETB 1 ON kanalean eta baita streaming bidez ere.