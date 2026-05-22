Ihart eta Arai, Iron Cupeko lehen finalistak

Ihart-Arai Iron Cup
18:00 - 20:00
Ihart eta Arai. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB

Ihart Arakistain eta Arai Lejardi Iron Cupeko finalera sailkatu dira, finalerdietan Lur eta Oaia garaituz bi setetan (9-15 eta 10-15). Set hasieretako tantoak trabatu egin zaizkie, baina orokorrean partidaren agintea eraman dute. Datorren astean ezagutuko dute zein bikote izango den aurkaria.

Iron Cup Pilota Zesta-punta Jai Alai League

