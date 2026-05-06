Astelarrak ordezkatuko du Olharan Bilboko Iron Cup txapelketan

Jean Olharanek belaunean jasandako kolpe baten ondorioz ez du Bilboko Iron Cup txapelketan parte hartuko.

Eñaut Astelarra. Argazkia: Eraman!

Jean Olharanek Bilboko Iron Cup txapelketan huts egingo du, belaunean jasandako kolpe baten ondorioz, arazo berak jada Cesta All Star eta Getariako Desafiotik kanpo utzi zuen Paueko aurrelaria. Bere ordezkoa Eñaut Astelarra izanen da. 18 urteko gernikarrak Unai Lekerika herrikidearekin bikotea osatuko du Bilboko Iron Cupean.

Astelarrak Iron Cupeko aurre kanporaketa fasea jokatu zuen eta bertan partida bikaina egin zuen, "arazoren bat zuen" Zabalarekin, Garcia eta Argoitiari irabaziz. Orain, Olharanen lesioaren ondorioz Lekerikarekin txapelketa jokatzeko aukera izango du.

Txapelketako lehen jardunaldian, Johan-Altain eta Urreisti-Basque bikoteek Libois-Ibarluzea eta Erkiaga-Manciren bikoteak garaitu zituzten, hurrenez hurren. Orain, Astelarra-Lekerika bikote berriak , ostiral honetan, maiatzak 8, jokatuko dute Johan-Atain bikotearen aurka, eta finalerdietarako sailkapena bilatuko dute.

