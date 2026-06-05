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Ihart y Arai luchan hasta el último tanto para lucir las txapelas de la Iron Cup

Iron cup Ihart-Arai
18:00 - 20:00
Podio de la Iron Cup. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ihart eta Arai azken tantora arte borrokatu dira Iron Cupeko txapelak janzteko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ihart Arakistain y Arai Lejardi son las campeonas de la Iron Cup 2026. Han derrotado en tres sets a Elaia Gogenola y Eneritz Lizardi (10-15, 15-7 y 4-5). Ha sido una final muy igualada, mandada en cada parte por una de las parejas, que han tenido que competir hasta el último tanto para elegir a las vencedoras.

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