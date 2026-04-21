Bilboko Iron Cup txapelketa maiatzaren 1ean hasiko da, emakumezkoen eta gizonezkoen sei bikoterekin

Kategoria goreneko txapelketa da zesta-puntako Liga profesionalean, eta 2.000 puntu eskuratuko dituzte bikote txapeldunek. Euskal Telebistak zuzenean emango ditu partida guztiak ETB 1 ON kanalean eta baita streaming bidez ere.

Iron Cup aurkezpena

Bilboko Iron Cup txapelketaren aurkezpena. Argazkia: Eraman

KIROLAK EITB

Denboraldia hasi zenetik sei hilabete igaro dira, eta Bilboko Iron Cup txapelketa iritsi da. Maila goreneko txapelketa da zesta-puntako Liga profesionalean, eta 2.000 puntu eskuratuko dituzte bikote txapeldunek.

Iron Cup aurkezpena
18:00 - 20:00
Iron Cup txapelketaren hirugarren edizioa, EITB Median ikusgai

Txapelketak Bilboko Udalaren babesa dauka, Bilbao Kirolaken bidez, eta Deportivo pilotalekuan egin dute aurkezpena.

Duela bi urte, txapelketaren lehen edizioak benetako iraultza ekarri zuen zesta-puntaren egutegira. Urte askoren ondoren, Deportivo pilotalekuko harmailak goraino bete ziren. Iazkoan, aurreko urteko arrakasta errepikatu zen, telebista emanaldiaren bultzadaz, gainera.

Hirugarren edizio honekin, Iron Cup zesta-punta munduko erreferentziazko txapelketa bihurtu dela esan daiteke. Gogoratu Ipar eta Hego Euskal Herrira ez ezik, Ameriketako Estatu Batuetara ere iritsi da Liga Biscayne Cupen eskutik.

Gizonezkoen lehia maiatzaren 1ean hasiko da, Erkiaga eta Urreistiren arteko aurrez-aurrekoarekin. Manci eta Basque izango dituzte atzean, hurrenez hurren. Arratsaldeko lehen partida Johanek eta Atain gazteak jokatuko dute, aurre-kanporaketa fasean garaile aterako den bikotearen kontra. Larunbat honetan jakingo dugu zeintzuk izango diren: Astelarra-Zabala edo Libois-Ibarluzea.

Bigarren jardunaldian (maiatzaren 8an) Olharan-Lekerika eta Goitia-Gorka bikoteak sartuko dira jokoan. Txapelketaren lehen fasea hilaren 15ean bukatuko da, finalerdiak maiatzaren 22 eta 29an jokatuko dira, eta final handia, ekainaren 5ean.

Emakumeen kasuan, Bilbokoa denboraldiko seigarren proba puntuagarria izango da Berriatua, Euskotren Winter Series (Durango), Araba Euskaraz, Zumaia eta All Star (Donibane Lohizune) eta gero.

Winter Seriesen bezala, ohiko lau bikoteen ordez, sei bikotek hartuko dute parte Bilboko txapelketan. Horietatik bi zuzenean sartuko dira finalerdietan (Lur-Oaia eta Maite-Maialen) eta gainontzeko laurek final-laurdenak jokatuko dituzte: Erika-Maia vs Ihart-Arai eta Elaia-Eneritz vs Helena-Frida.

Euskal Telebistak zuzenean emango ditu partida guztiak ETB 1 ON kanalean eta baita streaming bidez ere. Horrez gain, ETB1ek emango ditu maiatzaren 1eko eta 22ko partidak, baita final handikoak ere, grabaturik.

Jai Alai League Jon Zabala Eñaut Urreisti Johan Sorozabal Iron Cup Mikel Mancisidor Ion Ibarluzea Aritz Erkiaga Zesta-punta Thibault Basque

Publizitatea
Publizitatea
