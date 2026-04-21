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La Iron Cup de Bilbao arranca el 1 de mayo con seis parejas femeninas y masculinas en liza

Premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Jai Alai League. Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming.
Iron Cup aurkezpena
Presentación dela Iron Cup de Bilbao. Foto: Eraman
Euskaraz irakurri: Maiatzaren 1ean hasiko den Bilboko Iron Cuparen aurkezpena, emakumezko eta gizonezko sei bikoterekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ya han transcurrido seis meses desde el comienzo de la temporada y llega la Iron Cup de Bilbao, que premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Liga de cesta-punta profesional.

Iron Cup aurkezpena
18:00 - 20:00
La tercera edición de la Iron Cup, en EITB Media

El torneo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao a través de Bilbao Kirolak y la presentación ha tenido lugar en el Club Deportivo.

La primera edición de este torneo revolucionó hace dos años el calendario puntista, llenando durante todas las jornadas las gradas del Club Deportivo de Alameda Recalde. El año pasado el éxito se repitió, incrementando además las retransmisiones televisivas.

En su tercera edición, la Iron Cup se ha convertido ya en uno de los torneos de referencia de todo el calendario puntista, que además de en Iparralde y Hegoalde, ha hecho escala en los EE. UU. con la Biscayne Cup de Miami.

La competición masculina arranca el día 1 de mayo con un duelo entre Erkiaga y Urreisti, con Manci y Basque de zagueros. En el primero de la tarde, Johan y el joven Atain se enfrentan a la pareja ganadora de las previas de clasificación: Astelarra-Zabala o Libois-Ibarluzea. Esta ecuación se resolverá este mismo sábado, antes del comienzo del torneo oficial.

En la segunda jornada (8 de mayo) entrarán en acción Olharan-Lekerika y Goitia-Gorka. El día 15 terminará la primera fase del torneo, los días 22 y 29 se jugarán las semifinales y el 5 de junio la gran final.

Sexta prueba del calendario femenino tras las citas de Berriatua, Euskotren Winter Series (Durango), Araba Euskaraz, Zumaia y Cesta All Star (San Juan de Luz).

Al igual que en el Winter Series femenino, habrá un total de seis parejas en vez de las cuatro habituales. Dos de ellas entrarán directamente en semifinales (Lur-Oaia y Maite-Maialen).

Las otras cuatro jugarán una eliminatoria de cuartos de final, este próximo sábado: Erika-Maia vs Ihart-Arai y Elaia-Eneritz vs Helena-Frida.

Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming, además de repetirlo por diferido en ETB1 los días 1 y 22 de mayo, y el día de la final.

La tercera edición de la Iron Cup, en EITB Media
Jai Alai League Jon Zabala Eñaut Urreisti Johan Sorozabal Iron Cup Mikel Mancisidor Ion Ibarluzea Aritz Erkiaga Cesta punta Thibault Basque

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