La Iron Cup de Bilbao arranca el 1 de mayo con seis parejas femeninas y masculinas en liza
Ya han transcurrido seis meses desde el comienzo de la temporada y llega la Iron Cup de Bilbao, que premiará con 2000 puntos a la pareja campeona al tratarse de una prueba de máxima categoría de la Liga de cesta-punta profesional.
El torneo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao a través de Bilbao Kirolak y la presentación ha tenido lugar en el Club Deportivo.
La primera edición de este torneo revolucionó hace dos años el calendario puntista, llenando durante todas las jornadas las gradas del Club Deportivo de Alameda Recalde. El año pasado el éxito se repitió, incrementando además las retransmisiones televisivas.
En su tercera edición, la Iron Cup se ha convertido ya en uno de los torneos de referencia de todo el calendario puntista, que además de en Iparralde y Hegoalde, ha hecho escala en los EE. UU. con la Biscayne Cup de Miami.
La competición masculina arranca el día 1 de mayo con un duelo entre Erkiaga y Urreisti, con Manci y Basque de zagueros. En el primero de la tarde, Johan y el joven Atain se enfrentan a la pareja ganadora de las previas de clasificación: Astelarra-Zabala o Libois-Ibarluzea. Esta ecuación se resolverá este mismo sábado, antes del comienzo del torneo oficial.
En la segunda jornada (8 de mayo) entrarán en acción Olharan-Lekerika y Goitia-Gorka. El día 15 terminará la primera fase del torneo, los días 22 y 29 se jugarán las semifinales y el 5 de junio la gran final.
Sexta prueba del calendario femenino tras las citas de Berriatua, Euskotren Winter Series (Durango), Araba Euskaraz, Zumaia y Cesta All Star (San Juan de Luz).
Al igual que en el Winter Series femenino, habrá un total de seis parejas en vez de las cuatro habituales. Dos de ellas entrarán directamente en semifinales (Lur-Oaia y Maite-Maialen).
Las otras cuatro jugarán una eliminatoria de cuartos de final, este próximo sábado: Erika-Maia vs Ihart-Arai y Elaia-Eneritz vs Helena-Frida.
Euskal Telebista ofrecerá en directo todos los partidos a través de ETB1 ON y por streaming, además de repetirlo por diferido en ETB1 los días 1 y 22 de mayo, y el día de la final.
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La tercera edición de la Iron Cup, en EITB
Este martes se ha presentado la tercera edición de la Iron Cup de cesta punta, en el frontón deportivo de Bilbao. Cuatro parejas femeninas y seis masculinas copetirán del 1 de mayo al 5 de junio.
¡Elaia y Frida, campeonas de la Iron Cup 2025!
Elaia y Frida han dado la vuelta al partido que han empezado perdiendo ante Ihart y Maialen y finalmente han salido victoriosas en la final. A pesar de perder 11-15 el primer set, en el segundo se han impuesto 15-11 y han dejado a cero a sus rivales en el set decisivo (5-0).
Erkiaga y Gorka se hacen con las txapelas de la Iron Cup 2025
Erkiaga y Gorka han tenido que esperar hasta el tercer set para derrotar a Barandika y Basque. Las dos parejas han mantenido un duelo apretado, pero los ganadores han despertado a tiempo para hacerse con las txapelas (15-9, 6-15 y 5-3).
Barandika y Basque remontan para entrar en la final de la Iron Cup
Pese a perder el primer set, Barandika y Basque han sabido darle la vuelta a la semifinal para acabar derrotando a Laduche y Del Rio (14-15, 15-7 y 5-4). Así, se enfrentarán a Erkiaga y Gorka en la gran final.
Ihart y Maialen serán las rivales de Elaia y Frida en la final de la Iron Cup
Ihart y Maialen han jugado una gran semifinal, y han derrotado en dos sets a Maite y Olaia (15-7 y 15-12). Así, se enfrentarán a Elaia y Frida en la final, tras la victoria de éstas en la semifinal anterior.
Erkiaga y Gorka pasan a la final de la Iron Cup realizando una gran semifinal
Erkiaga y Gorka han ganado con facilidad a Urreisti e Ibarluzea en la semifinal de la Iron Cup. El primer set ha sido más disputado, pero en el segundo Erkiaga y Gorka han dominado y han logrado el pase a la final (15-10 y 15-5).
Elaia y Frida, primeras finalistas de la Iron Cup
Helena y Maia se han impuesto con claridad en el primer set de la semifinal, pero Elaia y Frida han reaccionado para remontar en el segundo. En el reñido set definitivo, Elaia y Frida se han clasificado para la final (8-15, 15-10, 5-3).
Barandika y Basque se enfrentarán a Laduche y Del Río en semifinales de la Iron Cup
Barandika y Basque han doblegado en dos sets a Urreisti e Ibarluzea para alcanzar las semifinales como líderes del grupo B. Así, se enfrentarán a Laduche y Del Río, que han dominado el segundo partido, y que han llegado a semifinales derrotando a Olharan y Lekerika.
Erkiaga-Gorka y Barandika-Basque logran el pase a las semifinales de la Iron Cup
En el grupo A del Iron Cup, Erkiaga y Gorka se clasificaron para las semifinales al llevarse la victoria después de que Laduche cometiera una falta en último saque del partido. En el grupo B, Barandika y Basque se impusieron en dos sets a Goixerri y López para pasar a las semifinales.