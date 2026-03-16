El primer set ha sido excelente por parte de ambas parejas. Ihart y Maia han acertado a sujetar a las campeonas del año pasado en un primer parcial tremendamente peleado y apretado. Helena y Arai no han podido adelantarse en el marcador hasta el tramo final, ya sus rivales les han hecho daño con pelota lenta y les ha incomodado en la cancha. Finalmente, aunque con mucho sufrimiento, las favoritas han conseguido salir victoriosas al final del juego (13-15).

En el segundo juego, el choque ha cambiado radicalmente, la pareja campeona ha encontrado pelota más viva y Arai ha hecho un daño tremendo con su gran derecha. La zaguera campeona ha mandado durante todo el juego y sus dos rivales, impotentes, han estado bailado a su ritmo. Así, Helena y Arai han tomado una buena ventaja en el inicio del juego y han dejado prácticamente sentenciado el segundo parcial. Tras el descanso del juego, Ihart y Maia han tenido una pequeña reacción, pero solo han servido para maquillar algo el marcador (6-15).