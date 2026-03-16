Euskotren Winter Series
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Las actuales campeonas Helena y Arai disputarán otra final tras derrotar en dos sets a la pareja Ihart-Maia

En un igualado primer juego las campeones del año pasado han logrado adelantarse e imponerse en el tramo final (13-15), mientras que en el segundo Arai ha mandado con su derecha y se han llevado el juego con solvencia (6-15).

Helena-Arai-vs-Ihart-Maia-Euskotren-Winter-Series-finalerdiak-2026

Arai se dispone a lanzar la pelota durante la semifinal disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Foto: Eraman

Euskaraz irakurri: Helenak eta Araik Ihart eta Maia bi jokotan mendean hartu dituzte Euskotren Winter Series 2026ko bigarren finalerdian
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E. L. H. | EITB

Última actualización

Helena Barrenetxea y Arai Lejardi han derrotado en dos sets (13-15 y 6-15) a Ihart Arakistain y Maia Goikoetxea en la segunda semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango, por lo que las campeonas de la pasada edición se han clasificado para una nueva final, en la que se medirán a Erika Mugartegi y Frida Watkins.

Arai Lejardi eta Helena Barrenetxea Euskotren Winter Serieseko finalerdia irabaz berritan.
18:00 - 20:00

El primer set ha sido excelente por parte de ambas parejas. Ihart y Maia han acertado a sujetar a las campeonas del año pasado en un primer parcial tremendamente peleado y apretado. Helena y Arai no han podido adelantarse en el marcador hasta el tramo final, ya sus rivales les han hecho daño con pelota lenta y les ha incomodado en la cancha. Finalmente, aunque con mucho sufrimiento, las favoritas han conseguido salir victoriosas al final del juego (13-15).

En el segundo juego, el choque ha cambiado radicalmente, la pareja campeona ha encontrado pelota más viva y Arai ha hecho un daño tremendo con su gran derecha. La zaguera campeona ha mandado durante todo el juego y sus dos rivales, impotentes, han estado bailado a su ritmo. Así, Helena y Arai han tomado una buena ventaja en el inicio del juego y han dejado prácticamente sentenciado el segundo parcial. Tras el descanso del juego, Ihart y Maia han tenido una pequeña reacción, pero solo han servido para maquillar algo el marcador (6-15).

Urreisti y Lekerika, en la final del Ezkurdi Master Series

Por su parte, Eñaut Urreisti y Unai Lekerika han ganado a Jean Olharan y Jon Zabala en dos juegos (8-15 y 11-15) en la segunda semifinal del Ezkurdi Master Series de Durango, y han logrado el pase a la final. Aritz Erkiaga y Gorka Mugartegi Atain serán sus rivales en la final.

Eñaut Urreisti ha sido el protagonista en la semifinal de hoy. El guipuzcoano jugó un buen partido el pasado viernes en Vitoria y ha dado continuidad a ese buen momento hoy en Durango. Ha acabado muchos tantos delante y ha embolsado numerosos remates de Olharan, que luego ha finalizado en tantos a la contra. Lekerika ha aguantado seguro atrás y la pareja amarilla ha sido superior hoy a Olharan y Zabala.       

Helena y Arai logran el pase a la final tras vencer a Ihart y Maia
Erika y Frida logran el pase a la final tras ganar en tres sets a Elaia y Eneritz
Euskotren Winter Series Pelota Cesta punta

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