Euskotren Winter Series
El último tanto de la semifinal Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida y las declaraciones de las ganadoras

Elaia-Eneritz-vs-Erika-Frida-Winter-Series-finalerdia
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Elaia-Eneritz vs Erika-Frida Euskotren Winter Serieseko finalerdiaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
author image

EITB

Erika y Frida han ganado en tres juegos (15-6, 8-15 y 3-5) a Elaia y Eneritz en la semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Erika y Frida se han clasificado para la final.

Erika y Frida logran el pase a la final Euskotren Winter Series tras ganar en tres juegos a Elaia y Eneritz
Euskotren Winter Series Mujeres deportistas Pelota Cesta punta

