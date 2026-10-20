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Los tres mejores tantos del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko hiru tantorik onenak
Xabier Euskitz nos ha mostrado los tres mejores tantos del Winter Series 2025. En tercer lugar, un dos paredes realizado por Urreisti. El segundo llegó de la mano de Olharan. Y, para terminar, el mejor, el realizado por Barandika con el codo izquierdo roto.
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