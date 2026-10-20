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Los tres mejores tantos del Eusko Label Winter Series 2025-2026

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18:00 - 20:00

Xabier Euzkitze repasando los tres tantos del año pasado en Winter Series.

Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko hiru tantorik onenak
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Última actualización

Xabier Euskitz nos ha mostrado los tres mejores tantos del Winter Series 2025. En tercer lugar, un dos paredes realizado por Urreisti. El segundo llegó de la mano de Olharan. Y, para terminar, el mejor, el realizado por Barandika con el codo izquierdo roto.

Los momentos más significativos de la Eusko Label Winter Series 2025
Xabier Barandika Eñaut Urreisti Eusko Label Winter Series Jean Olharan Pelota Cesta punta

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