Sorozabal anaiak, Biscayne Cupeko finalerdietara

Johan eta Gorka Sorozabal, Biscayne Cupeko 2. jardunaldian
18:00 - 20:00
Biscayne Cupeko bigarren jardunaldia jokatu dute. Irudia: Eraman
EITB

Johan eta Gorka Sorozabal anaiek Laduche eta Basque hartu zituzten mendean Miamiko Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, bi setetan; eguneko beste neurketan, aldiz, Erkiaga eta Lopez izan ziren nagusi, Goitia eta Lekerikaren kontrako lehian.

Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika nagusi, Biscayne Cupeko lehen partidatan
Ludovic Laduche Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Unai Lekerika Biscayne Cup Zesta-punta Thibault Basque Alex Goitia

