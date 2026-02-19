Sorozabal anaiak, Biscayne Cupeko finalerdietara
Johan eta Gorka Sorozabal anaiek Laduche eta Basque hartu zituzten mendean Miamiko Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, bi setetan; eguneko beste neurketan, aldiz, Erkiaga eta Lopez izan ziren nagusi, Goitia eta Lekerikaren kontrako lehian.
Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian Sorozabal anaiak eta Erkiaga-Lopez bikotea sartuko dira lehian
Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.
AEBko zaleek gustura hartu dute Biscayne Cupek goi-mailako zesta-puntaz gozatzeko eman dien aukera
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatzen ari dira Biscayne Cupen bigarren edizioan, Floridako (AEB) Grand Slamean.
Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika nagusi, Biscayne Cupeko lehen partidatan
Laduchek eta Basquek Urreisti eta Ibarluzea hartu dituzte mendean Miamin jokatzen ari diren Biscayne Cupen; Goitiak eta Lekerikak, berriz, Zulaikari eta Ubillari irabazi diete. Bi neurketen laburpena, bideo honetan.
Martxan da Biscayne Cup Grand Slama, Floridako Dania hirian
Biscayne Cuparen bigarren edizioa hasiko da gaur, Dania hirian. Bi partidekin hasiko da torneoa: Goitia-Lekerik vs Zulaika-Ubilla eta Laduche-Basque vs Urreisti-Ibarluzea.
Biscayne Cupen bigarren edizioa, sei bikote eta Ligako 2.000 puntu jokoan
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Floridako (AEB) Grand Slamean, eta EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara.
Puntistak Miamira bidean dira, Byscaine Cup torneoan parte hartzeko
Eusko Label Winter Series bukatu berritan, puntistek beste erronka bat dute Atlantikoaren beste aldean. Asteartean hasi eta larunbatera bitarte sei bikote aurten Grand Slam kategoria izango duen Byscaine Cup torneoan arituko dira. Johan eta Basque Winter Serieseko garaileek Gorkarekin eta Laduchekin osatuko dituzte bikoteak.
Eusko Label Winter Series finaleko jokaldi onenak
Johan Sorozabalen eta Thibault Basqueren garaipenarekin eman zion amaiera Eusko Lanbel Winter Series 2025-2026 txapelketak, otsailaren 15ean, Gernikan. Alex Goitia eta Unai Lekerika garaitu zituzten iparraldekoek final estu baten ondoren.
Giro bikaina Eusko Label Winter Series txapelketako finalean
Zale mordoa bildu da Gernikako Jai Alai pilotalekuan Eusko Label Winter Series txapelketako finalaz gozatzeko.
Johani eta Basqueri Winter Serieseko txapelak eman dizkien azken tantoa
Johanek eta Basquek irabazi dute 2025-2026ko Winter Series txapelketa. Final lehiatua izan da, eta Goitiaren azken tantoko akatsak Iparraldekoei eman dizkie txapelak.