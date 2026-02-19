Cesta punta
Los hermanos Sorozabal, a semifinales de la Biscayne Cup

Johan eta Gorka Sorozabal, Biscayne Cupeko 2. jardunaldian
18:00 - 20:00
Han disputado la segunda jornada de la Biscayne Cup. Figura: Llevar
Euskaraz irakurri: Sorozabal anaiak, Biscayne Cupeko finalerdietara
author image

EITB

Última actualización

Los hermanos Johan y Gorka Sorozabal se impusieron a Laduche y Basque en la segunda jornada de la Biscayne Cup de Miami en dos sets, mientras que en el otro encuentro del día, Erkiaga y López se impusieron a Goitia y Lekerika.

Ludovic Laduche Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Unai Lekerika Biscayne Cup Cesta punta Thibault Basque Alex Goitia

