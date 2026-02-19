Los hermanos Sorozabal, a semifinales de la Biscayne Cup
Los hermanos Johan y Gorka Sorozabal se impusieron a Laduche y Basque en la segunda jornada de la Biscayne Cup de Miami en dos sets, mientras que en el otro encuentro del día, Erkiaga y López se impusieron a Goitia y Lekerika.
Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup
En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.
Aficionados de EE. UU. acogen con agrado la oportunidad que les brinda la Biscayne Cup de disfrutar de la cesta punta
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla compiten estos días en la segunda edición de la Biscayne Cup, en el Grand Slam de Florida (EE. UU).
Victorias de Laduche-Basque y Goitia-Lekerika en la Biscayne Cup
Laduche y Basque se han impuesto a Urreisti e Ibarluzea en la Biscayne Cup de Miami, mientras que Goitia y Lekerika han ganado a Zulaika y Ubilla. En este vídeo, se pueden ver los resúmenes de ambos encuentros.
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup, en la ciudad de Dania. El torneo comenzará con dos partidos: Goitia-Lekerika vs. Zulaika-Ubilla y Laduche-Basque vs. Urreisti-Ibarluzea.
Segunda edición de la Biscayne Cup, seis parejas y 2000 puntos de la Liga en juego
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla competirán en el Grand Slam de Florida (EE. UU.), y EITB ofrecerá cumplida información del torneo desde allí.
Puntistas, rumbo a Miami para participar en la Byscaine Cup
Recién finalizado el Eusko Label Winter Series, los puntistas tienen otro reto al otro lado del Atlántico. Desde el martes y hasta el sábado seis parejas competirán en la Byscaine Cup que este año tendrá categoría Grand Slam. Los vencedores del Winter Series, Johan y Basque, formarán pareja con Gorka y Laduche, respectivamente.
Las mejores jugadas de la final del Eusko Label Winter Series
La victoria de Johan Sorozabal y Thibault Basque cerró el Eusko Lanbel Winter Series 2025-2026, el 15 de febrero, en Gernika. Alex Goitia y Unai Lekerika fueron derrotados por los de Iparralde en una apretada final.
Gran ambiente en la final del Eusko Label Winter Series
Numerosos aficionados y aficionadas a la cesta han disfrutado de la final antes, durante y después del partido.
El tanto que ha dado las txapelas del Winter Series a Johan y Basque
Johan y Basque se han proclamado campeones del Winter Series 2025-2026. Ha sido una final muy disputada, y el fallo de Goitia en el último tanto les ha dado las txapelas a los de Iparralde.