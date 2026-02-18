Zesta-punta
Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika nagusi, Biscayne Cupeko lehen partidatan

Biscayne Cup 2026, lehen jardunaldia
18:00 - 20:00

Biscayne Cup jokatzen ari dira, Miamin

EITB

Azken eguneratzea

Laduchek eta Basquek Urreisti eta Ibarluzea hartu dituzte mendean Miamin jokatzen ari diren Biscayne Cupen; Goitiak eta Lekerikak, berriz, Zulaikari eta Ubillari irabazi diete. Bi neurketen laburpena, bideo honetan. 

Zesta-punta Biscayne Cup Jai Alai League Ludovic Laduche Alex Goitia Thibault Basque Unai Lekerika

