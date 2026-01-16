WINTER SERIES
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Winter Series Desafioa jokatuko dute Azpeitian

Winter Series Desafioa
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Urtarrilaren 20an jokatuko da zesta-puntako Winter Series Desafioa: emakumezkoetan, Helena eta Frida arituko dira Maiteren eta Maialenen aurka; gizonezkoetan, berriz, Erkiaga eta Lekerika Urreistiren eta Lopezen aurka. 

Jai Alai League Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X