El Desafío Winter Series se jugará en Azpeitia

Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.