El Desafío Winter Series se jugará en Azpeitia

18:00 - 20:00

Foto: EiTB.

El 20 de enero se disputará el Desafío Winter Series de cesta punta: en categoría femenina, Helena y Frida se enfrentarán a Maite y Maialen; mientras que en categoría masculina, Erkiaga y Lekerika se enfrentarán a Urreisti y Lopez. 

