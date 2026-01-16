El Desafío Winter Series se jugará en Azpeitia
El 20 de enero se disputará el Desafío Winter Series de cesta punta: en categoría femenina, Helena y Frida se enfrentarán a Maite y Maialen; mientras que en categoría masculina, Erkiaga y Lekerika se enfrentarán a Urreisti y Lopez.
Los tres mejores tantos de la 2ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Johan Sorozabal, Xabi Barandika y Gorka Sorozabal.
Barandika: "Hemos hecho un partido bastante decente"
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres sets (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Último tanto del partido Barandika-Basque vs. Johan-Gorka
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres juegos (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series, disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Barandika y Basque sufren pero ganan en tres sets a Johan y Gorka
Los vencedores han aprovechado el mal inicio de sus contrincantes para adjudicarse con claridad el primer set. En el segundo, sin embargo, los hermanos Sorozabal han mejorado notablemente su juego forzando el tercer set. Pero en el definitivo Barandika y Basque han sido más contundentes.
Lur-Maia y Erkiaga-Aratz se proclaman campeones del Masters Berriatua
En la final del Masters Berriatua Jai Alai, Lur y Maia vencieron a Ihart y Arai por 8-15, 15-13, 5-1. En la categoría masculina, Erkiaga y Aratz vencieron en dos sets a Urreisti y Lekerika por 15-14 y 15-13.
Un nuevo paso hacia la profesionalización de la cesta punta: el proyecto "Pole Performance"
El proyecto "Pole Performance" presentado en Donibane Lohizune pretende dar un mayor grado de profesionalización a la cesta punta. Se basa en entrenamientos de alto nivel y tiene como finalidad ofrecer a los puntistas una formación integral en los ámbitos físico, técnico, táctico y mental.
Los tres mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Eñaut Urreisti y Unai Lekerika.
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.
Goitia y Lekerika se imponen a Urreisti y López en un final de infarto
La pareja vizcaína ha ganado en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) a la guipuzcoana en un final marcado por la polémica.