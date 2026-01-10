BERRIATUA JAI ALAI
Lur-Maia eta Erkiaga-Aratz bikoteak izan dira Berriatua Masterseko txapeldun

Zesta-punta
18:00 - 20:00
Lur eta Maia. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Berriatua Jai Alai Masterseko finalean Lur eta Maia gailendu ziren Ihart eta Arai mendean hartuta: 8-15, 15-13, 5-1. Gizonezkoetan, berriz, Erkiagak eta Aratzek bi setetan irabazi zieten Urreistiri eta Lekerikari: 15-14 eta 15-13

Jai Alai League Zesta-punta

