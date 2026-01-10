BERRIATUA JAI ALAI
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lur-Maia y Erkiaga-Aratz se proclaman campeones del Masters Berriatua

Zesta-punta
18:00 - 20:00

Erkiaga y Aratz. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Lur-Maia eta Erkiaga-Aratz bikoteak izan dira Berriatua Masterseko txapeldun

Última actualización

En la final del Masters Berriatua Jai Alai, Lur y Maia vencieron a Ihart y Arai por 8-15, 15-13, 5-1. En la categoría masculina, Erkiaga y Aratz vencieron en dos sets a Urreisti y Lekerika por 15-14 y 15-13

Jai Alai League Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X