Zesta-Punta: 2025eko denboraldiaren laburpena
Otsailean, Aritz Erkiagak eta Jon Ibarluzeak bigarren urtez jarraian jantzi zuten Winter Serieseko txapela. Eta emakumezkoetan, Durangon, Elenak eta Araik lortu zuten balentria. Erkiagarentzat, berriz, buruz buruko txapela izan zen. Urteko beste mugarrietako bat Gernikan jokatu zen Nazioen arteko Liga izan da. Zestako euskal selekzioak estreinakoz izan du selekzio ofizial moduan jokatzeko aukera.
Portetek Manci lesionatuaren tokia hartuko du Winter Serieseko 9. jardunaldian
Atzelari mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak. Honenbestez, Portetek, Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.
Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan
Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko hiru tanto onenak
Thomas Urrutiak, Julen del Riok eta Eñaut Urreistik egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko tantorik onenak.
Del Rio: "Gure lana egin dugu; ondo jokatu dugu, aspaldi ez dut horrela disfrutatu"
Urrutiak eta Del Riok estreinako partidan irabazi diete Urreistiri eta Lopezi. Pozik agertu dira biak, partida gogorra izan dela diote, baina emaitzarekin oso gustura daudela adierazi dute.
Urrutiak eta Del Riok ezustekoa eman eta garaipena lortu dute Urreisti-Lopez bikotearen aurka, hiru jokotan
Lehen jokoa eskura izan eta galdu ondoren, Urrutiak eta Del Riok egoera zailari buelta eman diote eta bigarren joko estua irabazi dute, eta markagailua irauli dute hirugarren eta azken jokoan (15-14, 12-15 eta 4-5).
Urrutiari eta Del Riori garaipena eman dien azken tantoa, hemen
Thomas Urrutiak eta Julen Del Riok hiru setetan irabazi diete Imanol Lopez eta Eñaut Urreistiri (15-14, 12-15 eta 4-5). Partida erabaki duen azken tantoa, bideo honetan.
Barandika eta Lekerika Pauko Gabonetako Txapelketako finalerako sailkatu dira
Barandikak eta Lekerikak Pauko Gabonetako Torneoko finala jokatuko dute ostiral honetan, atzoko finalerdian Urreisti eta Portet bi setetan (15-12 eta 15-10) garaitu ondoren. Finalean Olharan eta Minvielle izango dituzte aurkari, eta omenaldi kutsua izango du, Biarnoko Saliesekoaren azken partida izango baita.
Urrutiak eta Del Riok liderren aurka debutatuko dute 8.jardunaldian
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak, Jon Zabalak eta Ludovic Laduchek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko tantorik onenak.