2025
Zesta-Punta: 2025eko denboraldiaren laburpena

zesta 2025 laburpena
18:00 - 20:00
Zesta-puntako eskal selekzioa garaipena ospatzen Argazkia: EITB
EITB

Otsailean, Aritz Erkiagak eta Jon Ibarluzeak bigarren urtez jarraian jantzi zuten Winter Serieseko txapela. Eta emakumezkoetan, Durangon, Elenak eta Araik lortu zuten balentria. Erkiagarentzat, berriz, buruz buruko txapela izan zen. Urteko beste mugarrietako bat Gernikan jokatu zen Nazioen arteko Liga izan da. Zestako euskal selekzioak estreinakoz izan du selekzio ofizial moduan jokatzeko aukera.

Pilota Zesta-punta

