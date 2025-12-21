Barandika y Lekerika se enfrentarán este viernes en la final del Torneo de Navidad de Pau tras derrotar en la semifinal de ayer a Urreisti y Portet en dos sets (15-12 y 15-10), en una final en la que se medirán a Olharan y Minvielle y que tendrá tintes de homenaje, ya que será el último partido del de las Salies de Biarno.