Cesta Punta: Resumen de la temporada 2025
En febrero, Aritz Erkiaga y Jon Ibarluzea se enfundaron por segundo año consecutivo la txapela de la Winter Series. Y en categoría femenina, Elena y Arai lograron la gesta. Asimismo, Erkiaga se hizo con la txapela del Individual. Otro de los hitos del año ha sido la Liga de Naciones que se disputó en Gernika. La selección vasca de cesta tuvo por primera vez la oportunidad de jugar como selección oficial.
Manci, lesionado, será sustituido por Portet en la novena jornada del Eusko Label Winter Series
El zaguero de Mutriku sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica. El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.
Presentan en Berriatua la segunda edición de la Liga Jai Alai femenina
Al igual que el año pasado el campeonato comenzará en Berriatua, y participarán más mujeres, según han explicado en la presentación de hoy.
Los tres mejores tantos de la 8ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 8ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Julen del Río y Eñaut Urreisti.
Del Río: "Hemos hecho nuestro trabajo; hemos jugado bien, hace tiempo que no disfrutaba así"
Urrutia y Del Río han ganado en su primer partido a Urreisti y López. Ambos se han mostrado satisfechos, dicen que ha sido un partido duro, pero muy contentos con el resultado.
Urrutia y Del Río remontan y dan la sorpresa ante Urreisti-López, pareja invicta, en tres sets
Tras perder el primer set a pesar de tenerlo al alcance de la mano, Urrutia y Del Río han logrado sobreponerse y llevarse el segundo set, y culminar la remontada en el tercer y definitivo juego (15-14, 12-15 y 4-5).
Así ha sido el último tanto que ha dado la victoria a Urrutia y Del Rio
Thomas Urrutia y Julen Del Río han ganado en tres sets a Eñaut Urreisti e Imanol López (15-14, 12-15 y 4-5).
Barandika y Lekerika se clasifican para la final del Torneo de Navidad de Pau
Barandika y Lekerika se enfrentarán este viernes en la final del Torneo de Navidad de Pau tras derrotar en la semifinal de ayer a Urreisti y Portet en dos sets (15-12 y 15-10), en una final en la que se medirán a Olharan y Minvielle y que tendrá tintes de homenaje, ya que será el último partido del de las Salies de Biarno.
Urrutia y Del Río debutarán ante los líderes en la jornada 8
Los tres mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Jon Zabala y Ludovic Laduche.