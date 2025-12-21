2025
Cesta Punta: Resumen de la temporada 2025

zesta 2025 laburpena
18:00 - 20:00
La selección de cesta punta celebra su victoria Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 2025eko zesta-punta denboraldiaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

En febrero, Aritz Erkiaga y Jon Ibarluzea se enfundaron por segundo año consecutivo la txapela de la Winter Series. Y en categoría femenina, Elena y Arai lograron la gesta. Asimismo, Erkiaga se hizo con la txapela del Individual. Otro de los hitos del año ha sido la Liga de Naciones que se disputó en Gernika. La selección vasca de cesta tuvo por primera vez la oportunidad de jugar como selección oficial.

Pelota Cesta punta

