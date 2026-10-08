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Superada la lesión, Imanol Ibáñez tiene la vista puesta en el oro del Mundial

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Ibañez erabat osatu da, eta Munduko Txapelketako urrea du begiz jota
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Última actualización

El Campeonato del Mundo de Pelota Vascase jugará del 15 al 24 de octubre en Argentina y Uruguay, donde competirá el palista Imanol Ibañez. El bilbaíno se rompió el tendón de aquiles de la pierna izquierda el año pasado, pero ahora, tras dejar atrás su lesión, el zaguero irá a por el oro.

Euskal Selekzioa Pala Pelota

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