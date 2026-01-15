PALISTEN GREBA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iñaki Urrutia, palista: “Lizitazioaren ebazpenaren zain gaude oraindik; espero dugu aste gutxi barru frontoian egotea”

Iñaki Urrutia
18:00 - 20:00
Iñaki Urrutia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Palista profesionalek amaitutzat eman dute maiatzean hasi zuten greba mugagabea. Hala ere, guztiz apurtu da euren eta Innpala enpresaren arteko harremana. Bi proiektu daude orain jokoan, eta horietako bat babesten dute pilotariek, baina lizitazioaren ebazpenaren zain daude. Gauzak ondo bidean, badute etorkizunean pala bere lekuan jartzeko itxaropena.

Palako pilotari profesionalek bertan behera utzi dute 2025eko maiatzean hasi zuten mugagabeko greba
Pala

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X