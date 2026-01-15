Iñaki Urrutia, palista: “Lizitazioaren ebazpenaren zain gaude oraindik; espero dugu aste gutxi barru frontoian egotea”
Palista profesionalek amaitutzat eman dute maiatzean hasi zuten greba mugagabea. Hala ere, guztiz apurtu da euren eta Innpala enpresaren arteko harremana. Bi proiektu daude orain jokoan, eta horietako bat babesten dute pilotariek, baina lizitazioaren ebazpenaren zain daude. Gauzak ondo bidean, badute etorkizunean pala bere lekuan jartzeko itxaropena.
Zure interesekoa izan daiteke
Palako pilotari profesionalek bertan behera utzi dute 2025eko maiatzean hasi zuten muga gabeko greba
Palista profesionalek oharra argitaratu dute; zehaztu dutenez, gaur egun ez dago Innpalarekin kontratua duen pilotaririk, eta, halaber, azaldu dute Bizkaia Frontoiaren lizitazio prozesuaren baitan aurkeztu diren bi proiektuetako bat babesten dutela.
Imanol Ibañez palistak Akilesen tendoia hautsi zuen Nazioen Ligako finalean
Frantziaren aurkako finalaren lehen jokoan palista bilbotarrak orpazurdan min hartu zuen, eta anbulantzian eraman behar izan zuten Bizkaia pilotalekutik. Denbora beharko du sendatzeko.
Frantziak larruzko paletan irabazi dio Euskal Selekzioari
Frantziako bikoteak bi setetan irabazi dio euskal ligari, Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu den Nazioen Ligako hirugarren jardunaldian.
Innpalak iragarri du Fustok eta Madariagak enpresako kide izateari utziko diotela ekainaren 30ean
Innpalaren arabera, bi palistek erabaki dute ez onartzea egin zitzaien berritze proposamena; hala, Innpalaren pilotarien lantaldean, uztailaren 1etik aurrera, hamahiru palista izango dira. Palista profesionalak greba mugagabean daude, maiatzetik.
Palistek greba mugagabeari ekingo diote
Palista profesionalen eta Innpala enpresaren arteko lan-gatazkak konponbiderik gabe jarraitzen du. Palistek ELA sindikatuaren Bilboko egoitzan prentsaurrekoa egin dute, enpresarekin dituzten desadostasunak plazaratu dituzte, eta iragarri dute greba mugagabeari ekingo diotela.
Grebak bere horretan jarraitzea leporatu diote elkarri palistek eta Innpala enpresak
Innpalak komunikatu bat argitaratu du, eta bertan ziurtatzen du azken hilabetean kontratua amaitu zaien hiru pilotariak berriro kontratatzea eskaini duela; palistek, ordea, berretsi dute euren lana "duintasunez" egiteko "gutxieneko baldintzak" eskatzen ari direla.
Palisten ekitaldia Zierbenan, bizi duten egoera salatzeko
Palista profesionalek greban jarraitzen dute Innpala enpresarekin duten lan-gatazka ez delako konpondu oraindik. Apirilaren 17an ekitaldia egin dute Zierbenan (Bizkaia). Zaleen bbesa jaso dute. Babesa eskaini diete Asier Del Hornok eta Mikel Goñik ere, pala partida bat jokatuta.
Urrutia: ''Enpresaren jarrera oso txarra da, ez dut konponbiderik ikusten epe laburrean''
Palisten eta Innpala enpresaren arteko lan-gatazkak konpondu gabe jarraitzen du. Iñaki Urrutia palistak EITB Mediarekin hitz egin du bi aldeek apirilaren 3an izan duten batzarrean gertatutakoaz.
Urkijo: ''Uste dugu kontratazioak egiteko eskumena enpresarena dela; palistak, altxatu, eta joan egin dira''
Palisten eta Innpala enpresaren arteko lan-gatazkak konponbiderik gabe jarraitzen du. Apirilaren 3ko batzarrean gertatutakoari buruz hitz egin du EITB Mediarekin Josu Urkijo enpresaren jabeak. (Adierazpenak, gaztelaniaz)