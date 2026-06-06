EUSKAL HERRITIK MUNDURA AMPO TXAPELKETA
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Perez-Landeta eta Gaubeka-Gordon, irabazle Sopelan

Pala
18:00 - 20:00
Gaubeka eta Gordon. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan jokatu dira Sopelan Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako palako finalak. Larruzko palako finalean, Ibai Perezek eta Landetak hiru setetan gainditu dituzte Madariaga eta Sierra (15-14, 12-15 eta 10-8). Pala motzeko finalean, berriz, Gaubekak eta Gordonek bi setetan menderatu dituzte Erik eta Olazabal (15-7 eta 15-11).

Pala Pilota

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Iñaki Urrutia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iñaki Urrutia, palista: “Lizitazioaren ebazpenaren zain gaude oraindik; espero dugu aste gutxi barru frontoian egotea”

Palista profesionalek amaitutzat eman dute maiatzean hasi zuten greba mugagabea. Hala ere, guztiz apurtu da euren eta Innpala enpresaren arteko harremana. Bi proiektu daude orain jokoan, eta horietako bat babesten dute pilotariek, baina lizitazioaren ebazpenaren zain daude. Gauzak ondo bidean, badute etorkizunean pala bere lekuan jartzeko itxaropena.
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