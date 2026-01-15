Palako pilotari profesionalek bertan behera utzi dute 2025eko maiatzean hasi zuten muga gabeko greba
Palista profesionalek oharra argitaratu dute; zehaztu dutenez, gaur egun ez dago Innpalarekin kontratua duen pilotaririk, eta, halaber, azaldu dute Bizkaia Frontoiaren lizitazio prozesuaren baitan aurkeztu diren bi proiektuetako bat babesten dutela.
Palako pilotari profesionalek bertan behera utzi dute 2025eko maiatzean hasi zuten greba mugagabea, ostegunean argitaratu duten ohar batean zehaztu dutenez. Testuan pilotariek zehaztu dutenez, gaur egun ez dago Innpalarekin kontratua duen pilotaririk, eta, halaber, azaldu dute Bizkaia Frontoiaren lizitazio prozesuan aurkeztu diren bi proiektuetako bat babesten dutela.
Hala, Palako Pilotari Profesionalen Taldeak, oharraren lehen zatian, azken hilabeteotan zer gertatu den laburbildu dute. Gogora ekarri dutenez, ELA sindikatuarekin antolatu ziren, eta lan baldintzetan eta ibiltzen diren kirolean hobekuntza izatea eskatu zuten. Adierazi dutenez, saiatu ziren Custom Massevents (Innpala) enpresaren orduko jabearekin biltzea, alegia, Jose Ramon Garairekin, baina ezin izan zuten; eta gogorarazi dute 2025eko martxoaren 21ean deitu zutela aurreneko greba eguna, Urrezko Pala Pro txapelketa jokoan zela.
Muga gabeko greba 2025eko maiatzeko hasieran hasi zen. Kirolariek esan dutenez, “pilotari batzuek berritzeko eskaintzak jaso dituzte”, baina berretsi dute “gatazkari kolektiboki heldu behar” zaiola. Aurrerapenik ez zegoenez, aipatutako gatazka “ez atzera ez aurrera” gelditu zen, eta bi aldeak, pilotariak eta enpresak, Bizkaia Frontoiaren lizitazio prozesuaren amaierara arte gelditu ziren.
Prozesu hori duela hilabete batzuk abiatu zen, eta bi proiektu aurkeztu dira horretan, palistek diotenez: bata gaur egunekoa da, Custom Massevents (Innpala) enpresarena (enpresa horrek esan zien pilotariei ez zuela proiekturik aurkeztuko); bestea, ordea, berria da, eta kirolariek babestu egiten dute. “Gaur egun”, nabarmendu dute, “ez dago Innpalarekin kontratua duen pilotaririk. Hori dela eta, bertan behera uzten dugu maiatzean hasi genuen muga gabeko greba”.
Taldeak zain jarraitzen du, “ohi baino gehiago atzeratzen ari diren erabakien zain”, eta konfiantza adierazi du: “Espero dugu dena ahalik eta lasterren konpontzea, eta frontoietara bueltatu ahal izatea”. Palistek, gainera, honako hau gehitu dute: “Argi utzi nahi dugu pala profesionaleko oraingo eta etorkizuneko onerako pentsatuta abiatu genuela gatazka hau; gure erabaki guztien xedea horixe izan da beti. Elkarrekin hasi ginen prozesu honetan, eta berdin amaituko dugu, batasunak indarra egiten baitu”, adierazi dute.
