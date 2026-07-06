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Olatz Arrizabalaga: “Ha sido un partido de tacadas; estamos muy a gusto con el trabajo realizado”

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Arrizabalaga-Bergara
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Olatz Arrizabalaga: “Takadetako partida izan da; serio jarraitu dugu eta egindako lanarekin oso gustora”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La pareja Arrizabalaga-Bergara se ha impuesto a Zabaleta-Mendizabal. El partido ha sido muy cambiante, pero al final las azules han ganado por 20-22. Aunque han pasado algunos momentos frustrantes, las ganadoras se han quedado a gusto por no haber salido del partido y por el resultado obtenido.

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