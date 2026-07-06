Olatz Arrizabalaga: “Ha sido un partido de tacadas; estamos muy a gusto con el trabajo realizado”
La pareja Arrizabalaga-Bergara se ha impuesto a Zabaleta-Mendizabal. El partido ha sido muy cambiante, pero al final las azules han ganado por 20-22. Aunque han pasado algunos momentos frustrantes, las ganadoras se han quedado a gusto por no haber salido del partido y por el resultado obtenido.
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La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada
Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han superado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal (20-22) en un partido que se ha apretado en la segunda mitad. En el Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4).
Enara Gaminde: “He jugado a gusto, he hecho bien mi juego”
Enara Gaminde ha ganado con holgura a Madalen Etxegarai en el 4 y medio. La cuadrillera ha señalado que su punto fuerte es "encontrar el máximo de la raya del 4 y medio, coger media cancha y hacer daño por ahí" y así seguirá mientras le funcione la estrategia.
Clasificaciones, resultados y calendario de “Plazandreak” de 2026
El campeonato comenzará el 6 de julio y finalizará el 10 de agosto. Consta de un torneo de parejas y otro del cuatro y medio, y se disputa en Bilbao, en el frontón de La Esperanza.
La IV edición de Plazandreak comenzará el 6 de julio en Bilbao
Este jueves por la tarde han presentado la cuarta edición del campeonato Plazandreak en la Diputación Foral de Bizkaia. Todos los partidos, incluida la final, se disputarán entre el 6 de julio y el 10 de agosto en el frontón Esperanza de Bilbao y se podrán ver en EITB.
Las campeonas de ''Plazandreak'', contentas y con la mirada puesta en el futuro
Ibarrola y Gaminde, en Parejas, y Erasun, en el Cuatro y Medio, se proclamaron campeonas de "Plazandreak" 2025 tras ganar en las finales del domingo. Las tres se han mostrado muy satisfechas con lo conseguido.
Último tanto de la final del cuatro y medio de ''Plazandreak'' de 2025: Aldai vs. Erasun (9-18)
Itxaso Erasun es la campeona del cuatro y medio de la cuarta edición de "Plazandreak", al ganar, en la final, a Amaia Aldai, por 9-18.
Itxaso Erasun: ''Estoy como en un sueño; la estrategia era darle velocidad a la pelota, para hacer daño''
La campeona del cuatro y medio de "Plazandreak", tras la final, en la que ha ganado a Amaia Aldai, se ha mostrado muy contenta con el triunfo, y ha tenido un emocionado recuerdo para su amona, fallecida hace poco.
Así han recibido las txapelas las campeonas de ''Plazandreak'' de 2025
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde, en parejas, e Itxaso Erasun, en el cuatro y medio, han ganado la cuarta edición de "Plazandreak"; Erasun, además, se ha hecho con el premio a la Mejor Pelotari del campeonato.
Ibarrola y Gaminde, en parejas, y Erasun, en el cuatro y medio, campeonas de "Plazandreak" de 2025
En las finales, que se han jugado este lunes, Aizane Ibarrola y Enara Gaminde han ganado a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal, por 6-22, e Itxaso Erasun ha superado a Amaia Aldai, por 9-18.