MASTERS CAIXABANK
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Elordi y Mariezkurrena muestran su liderato ante Artola y Rezusta (10-22)

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Elordi eta Mariezkurrena
18:00 - 20:00
Elordi y Mariezkurrena. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Elordik eta Mariezkurrenak lidertza erakutsi dute Artola eta Rezustaren aurka (10-22)
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Última actualización

Elordi y Mariezkurrena han derrotado por 10-22 a Artola y Rezusta en el partido correspondiente a la 7ª jornada del Masters CaixaBank. Los líderes de la clasificación siguen en cabeza tras sumar su quinta victoria.

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Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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