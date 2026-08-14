Laso eta Iztueta nagusitu dira Donostia Hiria Torneoan
Lasok eta Iztuetak 19-22 garaitu dituzte Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoko finalean. Lehen tantoak gorrienak izan diren arren, partida berdindu egin da eta, azkenean, Baikoko bikotea nagusitu da.
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Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)
Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.
Lasok eta Iztuetak Donostia Hiria Torneoaren finalerako txartela lortu dute
Aurrelari nafarrak eta atzelari gipuzkoarrak Peña eta Albisu hartu dituzte mendean, finalerdietan (22-12). Martxel Iztueta atzeko koadroetan nagusitu da, eta Bizkarretako aurrelariak ere atzean kargatu du jokoa. Ataun atzelariak ezin izan die aurre egin, eta bikote irabazleak abantaila hartu du markagailuan.
Zabala eta Iztueta Caixabank Masterseko lider berriak dira Bastidan irabazita (19-22)
Zabalak eta Iztuetak 19-22 irabazi diete Elordi eta Mariezkurrena ordezkatu duen Landari, Bastidan, eta Caixabank Masterseko hirugarren puntua eskuratzeaz gain, partida bat gehiagorekin, lider jarri dira.
Zabala eta Zabaleta, Andre Maria Zuriaren Torneoko finalera, Altuna eta Rezusta mendean hartuta (22-15)
Etxarrengo atzelariak, Jose Javier Zabaletak, hasiera txarra eman dio finalerdiari, baina oso ondo amaitu du norgehiagoka. Aurrelari errioxarrak eta atzelari nafarrak Larrazabalekin eta Mariezkurrenarekin egin dute hitzordua larunbatean Gasteizen jokatu den finalean.
Andre Mari Zuriaren torneoko finalean izango dira Larrazabal eta Mariezkurrena
Lehen finalerdian, Lasori eta Albisuri irabazi diete 22-13. Markagailua berdinduta egon da hasieran. Tarte horretan, Lasok egin du lanik onena gorrien aldean, Albisuk ez baita oso argi ibili. Haien huts egin eta Larrazabalek asmatu, hortaz, arrakala ireki da markagailuan.
Larrazabalek eta Zabaletak lehen puntua eskuratu dute, Lizarran (20-22)
Larrazabalek eta Zabaletak lehen puntua lortu dute Caixabank Mastersean, Lizarran, Etxeberria eta Iztuetari 20-22 irabazita. Peio Etxeberriak Javier Zabalaren ordez jokatu du.
Elordik eta Mariezkurrenak nagusitasun handia izan dute Altuna eta Imazen aurka (6-22)
Elordik eta Mariezkurrenak aise menderatu dituzte Altune eta Imaz (6-22) CaixaBank Masterseko hirugarren jardunaldian. Hala, bitik bi garaipen lortu dituzte, eta sailkapenako bigarren postuan kokatu dira.
Aitor Elordi bizkaitar bakarra izango da Bilboko Aste Nagusiko txapelketan
Hiru egunean jokatuko da: abuztuaren 25ean eta 26an, finalerdiak; eta 28an, finala. Lehen finalaurrekoan, Aspekoak izango dira lehian, Altuna-Rezusta bikotea Elordi-Zabaleta iazko irabazleen aurka. Baikoren adarrean, aldiz, Artola-Mariezkurrena eta Laso-Iztueta bikoteak izango dira finalerako txartelaren lehian.
Lasok eta Martijak markagailua irauli, eta 22-19 irabazi diote Larrazabal eta Zabaletari
Lasok eta Martijak Masters CaixaBankeko lehen puntua lortu dute, partidari buelta emanda. Urdinak nagusi izan dira hasieran (13-17), baina Martijaren sendotasunak eta Lasoren azken txanpako joko onak 81 minutuko dema gogorra erabaki dute gorrien alde (22-19).