Donostia Hiria Torneoa
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Laso eta Iztueta nagusitu dira Donostia Hiria Torneoan

Iragarkia
Donostia Hiria finala
18:00 - 20:00
Laso eta Iztueta garaile. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Iztuetak 19-22 garaitu dituzte Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoko finalean. Lehen tantoak gorrienak izan diren arren, partida berdindu egin da eta, azkenean, Baikoko bikotea nagusitu da.

Jose Javier Zabaleta Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Joseba Ezkurdia Esku-pilota Unai Laso Martxel Iztueta Pilota

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Donostia-Hiria-Aspe-finalerdia-Ezkurdia-Zabaleta-vs-Altuna-Rezusta-22-21
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)

Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.

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