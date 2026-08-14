Laso e Iztueta se imponen en el Torneo Donostia Hiria

El torneo se disputará en tres días, los días 25 y 26 de agosto las semifinales y el 28 la final. En la primera semifinal se enfrentarán las parejas de Aspe Altuna-Rezusta contra los ganadores del año pasado, Elordi-Zabaleta, mientras que en la rama de Baiko competirán por el billete para la final las parejas Artola-Mariezkurrena y Laso-Iztueta.