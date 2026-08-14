Torneo Donostia Hiria

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Laso e Iztueta se imponen en el Torneo Donostia Hiria

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Donostia Hiria finala
18:00 - 20:00
Laso e Iztueta triunfan. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Laso eta Iztueta nagusitu dira Donostia Hiria Torneoan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Laso e Iztueta han derrotado 19-22 a Ezkurdia y Zabaleta en la final del Torneo Donostia Hiria. Aunque los primeros tantos han sido para los rojos, el partido se ha igualado y finalmente se ha impuesto la pareja de Baiko.

Jose Javier Zabaleta Otras competiciones de pelota a mano Joseba Ezkurdia Pelota a mano Unai Laso Martxel Iztueta Pelota

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Torneo Ciudad de San Sebastián tras un duro, parejo y emocionante choque (22-21)

La pareja navarra doblegó el miércoles al binomio guipuzcoano, formado por Jokin Altuna y Beñat Rezusta, en semifinales. De esta manera, se medián a Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta se medirán en la final este viernes a Unai Laso y Martxel Iztueta. Las dos finales, Seriea A y B, serán emitidas, en directo, por EITB, y un festival dará comienzo a las 21:00 horas.
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