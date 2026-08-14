Laso e Iztueta se imponen en el Torneo Donostia Hiria
Laso e Iztueta han derrotado 19-22 a Ezkurdia y Zabaleta en la final del Torneo Donostia Hiria. Aunque los primeros tantos han sido para los rojos, el partido se ha igualado y finalmente se ha impuesto la pareja de Baiko.
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Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Torneo Ciudad de San Sebastián tras un duro, parejo y emocionante choque (22-21)
La pareja navarra doblegó el miércoles al binomio guipuzcoano, formado por Jokin Altuna y Beñat Rezusta, en semifinales. De esta manera, se medián a Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta se medirán en la final este viernes a Unai Laso y Martxel Iztueta. Las dos finales, Seriea A y B, serán emitidas, en directo, por EITB, y un festival dará comienzo a las 21:00 horas.
Laso e Iztueta logran el pase a la final del Torneo Ciudad de San Sebastián
El delantero navarro y el zaguero guipuzcoano se han impuesto a Peña y Albisu en semifinales (22-12). Martxel Iztueta se ha impuesto en los cuadros traseros y el delantero de Bizkarreta también ha cargado el juego atrás El zaguero Ataun no ha podido hacerles frente y la pareja ganadora ha tomado ventaja en el marcador.
Zabala e Iztueta alcanzan el liderato en el Masters Caixabank tras ganar en Labastida (19-22)
Zabala e Iztueta han ganado 19-22 a Elordi y Landa, sustituto de Mariezkurrena, en el partido disputado en Labastida, dentro del Masters Caixabank. De este modo, suman tres victorias y se colocan en lo alto de la clasificación.
Zabala y Zabaleta, a la final del Torneo de La Blanca tras imponerse a Altuna y Rezusta (22-15)
El zaguero de Etxarren, José Javier Zabaleta, ha dado un mal inicio a la semifinal, pero ha ido de menos a más y ha terminado muy bien el choque. El delantero riojano y el zaguero navarro se han citado con Larrazabal y Mariezkurrena en la final del sábado en Vitoria-Gasteiz.
Larrazabal y Mariezkurrena estarán en la final del torneo de la Virgen Blanca
En la primera semifinal, han ganado a Laso y Albisu por 22-13. El marcador ha estado igualado al principio. En ese tramo, Laso ha sido el mejor de los colorados, ya que Albisu no ha tenido su mejor día.
Larrazabal y Zabaleta suman su primer punto en Estella (20-22)
Larrazabal y Zabaleta suman su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 20-22 a Etxeberria e Iztueta en Estella. Peio Etxeberria ha sustituido a Javier Zabala.
Elordi y Mariezkurrena dominan ante Altuna e Imaz (6-22)
Elordi y Mariezkurrena han superado con holgura a Altune e Imaz (6-22) en la tercera jornada del Masters CaixaBank, logrando así dos de dos en victorias y situándose en la segunda posición de la clasificación.
Aitor Elordi será el único vizcaíno en el torneo de Aste Nagusia de Bilbao
El torneo se disputará en tres días, los días 25 y 26 de agosto las semifinales y el 28 la final. En la primera semifinal se enfrentarán las parejas de Aspe Altuna-Rezusta contra los ganadores del año pasado, Elordi-Zabaleta, mientras que en la rama de Baiko competirán por el billete para la final las parejas Artola-Mariezkurrena y Laso-Iztueta.
Laso y Martija remontan y vencen por 22-19 a Larrazabal y Zabaleta en Luzaide
La pareja navarra ha sumado su primer punto en el Masters CaixaBank tras dar la vuelta al encuentro. Pese al dominio inicial de los azules (13-17), la solidez de Martija y el acierto final de Laso han sellado la victoria en un duro partido de 81 minutos.