Los favoritos Laso-Iztueta superan con dificultad a Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
La pareja colorada se adelantó 13-8, pero tras empatar a 15, Gabirondo sufrió algunos problemas físicos y Laso e Iztueta fueron superiores.
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Peio Etxeberria y Zabaleta vencen a Larrazabal y Albisu por 22-14
Etxeberria ha destacado la dificultad del partido: “Ha sido un duro encuentro y hemos sabido estar ahí”.
Jaka y Mariezkurrena vencen 9-22 a Ezkurdia y Gabirondo
Jaka y Mariezkurrena han dominado la eliminatoria disputada ante Ezkurdia y Gabirondo en el Torneo San Fermín: 9-22. Jaka admite que han tenido que trabajar mucho para hacerse con la victoria.
Unai Laso: “No me lo creo mucho todavía”
Unai Laso ha declarado que ha terminado la final con dolor de cabeza por el esfuerzo de la final: “Hoy he terminado reventado”. También ha dicho que ha sufrido mucho y que está “muy contento” por conseguir la txapela. (Video en euskera).
Así ha sido el espectacular último tanto de la final
El úlitmo tanto de la final entre Unai Laso y Jokin Altuna ha sido uno muy duro y disputado, al igual que todo el partido.
La garra de Unai Laso bien vale un Torneo de San Fermín del Cuatro y Medio (20-22)
El delantero navarro se adjudica una final muy dura y emocionante ante un Jokin Altuna que ha vendido muy cara su derrota en el Navarra Arena.
Laso y Altuna jugarán la final del 4 y Medio de Sanfermines
Unai Laso y Jokin Altuna se han clasificado para la final del Torneo San Fermín del 4 y Medio. En la primera semifinal, Laso ha derrotado a la Peña II por 22-6. Ha jugado mucho más y se ha impuesto con holgura. En la segunda, Altuna parecía dominar el juego, pero al final ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Zabala por 22-17.
Altuna estará en semifinales tras apear a Peio Etxeberria por 22-10 en Mungia
El delantero de Amezketa se enfrentará a Javi Zabala en semfinales. Ambos buscarán el pase para la final el próximo viernes en el frontón Atano III de Donostia.
Gabirondo en la serie A junto a Ezkurdia; Elordi, Zabala y Peio a la serie B
Esta mañana han presentado en Pamplona el Torneo San Fermín de parejas. Se disputará del 5 al 14 de julio, en el frontón Labrit de Pamplona y en el Navarra Arena. Arkaitz Gabirondo jugará por primera vez en la serie A, con Joseba Ezkurdia como pareja.
Javi Zabala ha ganado 12-22 a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para las semifinales
En los cuartos de final del Torneo San Fermín disputados en Alsasua, Javi Zabala ha derrotado 12-22 a Joseba Ezkurdia, y se ha clasificado para las semifinales. Tras esta victoria, el 3 de julio jugará la semifinal en el frontón Atano III de San Sebastián. Su rival se decidirá el lunes en el duelo entre Jokin Altuna y Peio Etxeberria.