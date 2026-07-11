Torneo San Fermín
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Los favoritos Laso-Iztueta superan con dificultad a Ezkurdia-Gabirondo (18-22)

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Laso eta Iztueta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laso-Iztueta faboritoek kostata gainditu dituzte Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

La pareja colorada se adelantó 13-8, pero tras empatar a 15, Gabirondo sufrió algunos problemas físicos y Laso e Iztueta fueron superiores.

Otras competiciones de pelota a mano Joseba Ezkurdia Pelota a mano Unai Laso Martxel Iztueta Pelota

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