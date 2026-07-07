La garra de Unai Laso bien vale un Torneo de San Fermín del Cuatro y Medio (20-22)

Unai Laso se ha proclamado campeón del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín después de vencer en la final a Jokin Altuna por 20-22. Los 3.100 espectadores presentes en el Navarra Arena, que han generado un gran ambiente, han disfrutado de uno de los mejores partidos del año, uno muy igualado, duro y con muchas alternativas, pero que ha terminado ganando el de Bizkarreta-Gerendiain.

Ya desde los primeros tantos se percibía que el duelo iba a ser uno muy peleado. Desde el principio, los tantos han sido largos y de mucho peloteo, consecuencia de las buenas defensas que estaban protagonizando ambos pelotaris. Eso sí, después de estar igualados a un tanto y a dos, Unai Laso ha podido distanciarse en el marcador con una ventaja que ha ido oscilando entre los tres y cuatro puntos de ventaja hasta casi llegar al primer descanso obligatorio.

El navarro estaba basando todo su juego en el físico, imprimiendo mucha fuerza a la pelota e incomodando sobremanera a un Jokin Altuna que, a pesar de estar bastante incómodo por momentos, nunca le ha perdido la cara al partido. Porque el de Amezketa siempre tiene eso, esa capacidad de resurgir de cualquier situación para darle la vuelta a cosas imposibles, al mismo tiempo que daba la sensación que a Laso se le acababa la gasolina.

Justo antes del primer descanso obligatorio, Altuna III ha hecho desaparecer la diferencia en el marcador para igualar a 11, pero al parón ha llegado el navarro por delante (11-12). Parar y tomar aire le ha venido bien a un Laso que ha vuelto a tomar una ventaja de cinco tantos (11-16). Sin embargo, físicamente ha vuelto a caer y entonces se ha podido ver el mejor momento de un Jokin Altuna que, no solo ha igualado el marcador, sino que también se ha puesto 20-17 por delante.

Todo parecía decidido, pero Unai Laso no había dicho su última palabra y, tras sacar fuerzas de donde no parecía quedar nada, una tacada final de cinco puntos seguidos ha terminado por colocar el 20-22 con el que ha ganado la txapela.