La garra de Unai Laso bien vale un Torneo de San Fermín del Cuatro y Medio (20-22)
Unai Laso se ha proclamado campeón del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín después de vencer en la final a Jokin Altuna por 20-22. Los 3.100 espectadores presentes en el Navarra Arena, que han generado un gran ambiente, han disfrutado de uno de los mejores partidos del año, uno muy igualado, duro y con muchas alternativas, pero que ha terminado ganando el de Bizkarreta-Gerendiain.
Ya desde los primeros tantos se percibía que el duelo iba a ser uno muy peleado. Desde el principio, los tantos han sido largos y de mucho peloteo, consecuencia de las buenas defensas que estaban protagonizando ambos pelotaris. Eso sí, después de estar igualados a un tanto y a dos, Unai Laso ha podido distanciarse en el marcador con una ventaja que ha ido oscilando entre los tres y cuatro puntos de ventaja hasta casi llegar al primer descanso obligatorio.
El navarro estaba basando todo su juego en el físico, imprimiendo mucha fuerza a la pelota e incomodando sobremanera a un Jokin Altuna que, a pesar de estar bastante incómodo por momentos, nunca le ha perdido la cara al partido. Porque el de Amezketa siempre tiene eso, esa capacidad de resurgir de cualquier situación para darle la vuelta a cosas imposibles, al mismo tiempo que daba la sensación que a Laso se le acababa la gasolina.
Justo antes del primer descanso obligatorio, Altuna III ha hecho desaparecer la diferencia en el marcador para igualar a 11, pero al parón ha llegado el navarro por delante (11-12). Parar y tomar aire le ha venido bien a un Laso que ha vuelto a tomar una ventaja de cinco tantos (11-16). Sin embargo, físicamente ha vuelto a caer y entonces se ha podido ver el mejor momento de un Jokin Altuna que, no solo ha igualado el marcador, sino que también se ha puesto 20-17 por delante.
Todo parecía decidido, pero Unai Laso no había dicho su última palabra y, tras sacar fuerzas de donde no parecía quedar nada, una tacada final de cinco puntos seguidos ha terminado por colocar el 20-22 con el que ha ganado la txapela.
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Unai Laso: “No me lo creo mucho todavía”
Unai Laso ha declarado que ha terminado la final con dolor de cabeza por el esfuerzo que de la final: “Hoy he terminado reventado”. También ha dicho que ha sufrido mucho y que está “muy contento” por conseguir la txapela. (Video en euskera).
Así ha sido el espectacular último tanto de la final
El úlitmo tanto de la final entre Unai Laso y Jokin Altuna ha sido uno muy duro y disputado, al igual que todo el partido.
Laso y Altuna jugarán la final del 4 y Medio de Sanfermines
Unai Laso y Jokin Altuna se han clasificado para la final del Torneo San Fermín del 4 y Medio. En la primera semifinal, Laso ha derrotado a la Peña II por 22-6. Ha jugado mucho más y se ha impuesto con holgura. En la segunda, Altuna parecía dominar el juego, pero al final ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Zabala por 22-17.
Altuna estará en semifinales tras apear a Peio Etxeberria por 22-10 en Mungia
El delantero de Amezketa se enfrentará a Javi Zabala en semfinales. Ambos buscarán el pase para la final el próximo viernes en el frontón Atano III de Donostia.
Gabirondo en la serie A junto a Ezkurdia; Elordi, Zabala y Peio a la serie B
Esta mañana han presentado en Pamplona el Torneo San Fermín de parejas. Se disputará del 5 al 14 de julio, en el frontón Labrit de Pamplona y en el Navarra Arena. Arkaitz Gabirondo jugará por primera vez en la serie A, con Joseba Ezkurdia como pareja.
Javi Zabala ha ganado 12-22 a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para las semifinales
En los cuartos de final del Torneo San Fermín disputados en Alsasua, Javi Zabala ha derrotado 12-22 a Joseba Ezkurdia, y se ha clasificado para las semifinales. Tras esta victoria, el 3 de julio jugará la semifinal en el frontón Atano III de San Sebastián. Su rival se decidirá el lunes en el duelo entre Jokin Altuna y Peio Etxeberria.
Javi Zabala, a su padre y botillero: “No me vuelvas loco, ¿eh?"
Es lo que el pelotari riojano le ha contestado a su padre, que es, a su vez, su botillero, cuando este le ha insistido en que cambie de estrategia en el partido que le ha enfrentado a Joseba Ezkurdia en Alsasua. Zabala se ha impuesto finalmente por 12-22 y se ha clasificado para las semifinales del torneo del Cuatro y Medio de San Fermín.
Unai Laso pasa a semifinales tras derrotar a Jaka (18-22)
En el partido de cuartos de final del Torneo San Fermín disputado en Gernika, Unai Laso ha ganado a Erik Jaka por 18-22. Tras un gran arranque de Laso y siete tantos consecutivos de Jaka después, han llegado a empatar a 13. A partir de ahí, el duelo ha sido igualado hasta el 17-17, pero en el tramo final Laso ha vuelto a imponerse, y ha sellado el triunfo por 18-22. Gracias a esta victoria, Laso jugará la semifinal contra Peña II, el 3 de julio, en el frontón Atano III de Donostia.
Un sólido Peña II vence a Larrazabal y se clasifica a las semifinales (22-13)
Jon Ander Peña gana 22-13 a Iker Larrazabal y se clasifica a las semifinales del Torneo de San Fermín en Sestao. Tras un inicio muy igualado, en el que llegaron a estar igualados a 11 tantos, el partido se ha roto en favor de un más sólido Peña II en el segundo tramo. Su rival en la antesala de la final saldrá del partido que jugarán Jaka y Laso en Gernika este sábado.