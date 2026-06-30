Altuna estará en semifinales tras apear a Peio Etxeberria por 22-10 en Mungia
El delantero de Amezketa se enfrentará a Javi Zabala en semfinales. Ambos buscarán el pase para la final el próximo viernes en el frontón Atano III de Donostia.
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Gabirondo en la serie A junto a Ezkurdia; Elordi, Zabala y Peio a la serie B
Esta mañana han presentado en Pamplona el Torneo San Fermín de parejas. Se disputará del 5 al 14 de julio, en el frontón Labrit de Pamplona y en el Navarra Arena. Arkaitz Gabirondo jugará por primera vez en la serie A, con Joseba Ezkurdia como pareja.
Javi Zabala ha ganado 12-22 a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para las semifinales
En los cuartos de final del Torneo San Fermín disputados en Alsasua, Javi Zabala ha derrotado 12-22 a Joseba Ezkurdia, y se ha clasificado para las semifinales. Tras esta victoria, el 3 de julio jugará la semifinal en el frontón Atano III de San Sebastián. Su rival se decidirá el lunes en el duelo entre Jokin Altuna y Peio Etxeberria.
Javi Zabala, a su padre y botillero: “No me vuelvas loco, ¿eh?"
Es lo que el pelotari riojano le ha contestado a su padre, que es, a su vez, su botillero, cuando este le ha insistido en que cambie de estrategia en el partido que le ha enfrentado a Joseba Ezkurdia en Alsasua. Zabala se ha impuesto finalmente por 12-22 y se ha clasificado para las semifinales del torneo del Cuatro y Medio de San Fermín.
Unai Laso pasa a semifinales tras derrotar a Jaka (18-22)
En el partido de cuartos de final del Torneo San Fermín disputado en Gernika, Unai Laso ha ganado a Erik Jaka por 18-22. Tras un gran arranque de Laso y siete tantos consecutivos de Jaka después, han llegado a empatar a 13. A partir de ahí, el duelo ha sido igualado hasta el 17-17, pero en el tramo final Laso ha vuelto a imponerse, y ha sellado el triunfo por 18-22. Gracias a esta victoria, Laso jugará la semifinal contra Peña II, el 3 de julio, en el frontón Atano III de Donostia.
Un sólido Peña II vence a Larrazabal y se clasifica a las semifinales (22-13)
Jon Ander Peña gana 22-13 a Iker Larrazabal y se clasifica a las semifinales del Torneo de San Fermín en Sestao. Tras un inicio muy igualado, en el que llegaron a estar igualados a 11 tantos, el partido se ha roto en favor de un más sólido Peña II en el segundo tramo. Su rival en la antesala de la final saldrá del partido que jugarán Jaka y Laso en Gernika este sábado.
Peio Etxeberria gana 22-9 a Iker Salaberria y se clasifica para los cuartos de final
El delantero de Zenotz pronto rompió el partido en su favor colocándose 11-2, lo que le permitió practicar un juego más agresivo en el segundo tramo del duelo jugado en Hernani. Jugará frente a Jokin Altuna en la siguiente fase, el lunes, en Mungia.
Zabala se impone a Darío en un partido muy duro y accede a cuartos (22-21)
El frontón Astelena de Eibar ha acogido el choque tras cinco meses de inactividad. Ambos pelotaris han cruzado 341 pelotazos en 63 minutos de un choque muy competido. El campeón manomanista ganaba 21-18, pero al final ha sido Zabala el que ha llegado a al cartón 22. Los dos pelotaris han terminado exhaustos. Javi Zabala se medirá a Joseba Ezkurdia en cuartos de final.
Zabala, Peña, Jaka y Etxeberria jugarán en la Serie B del Masters Caixabank
El campeonato más largo del verano comenzará el 17 de julio en Viana. Javi Zabala formará junto a Morgaetxebarria en la Serie B. Por otro lado, Elordi y Mariezkurrena formarán pareja en la Serie A, Altuna e Imaz repetirán dupla este año, y el campeón manomanista Darío Gómez estará escoltado por Iztueta. La final se disputará el 4 de octubre en Navarra Arena.
Salaberria está en octavos de final tras imponerse con autoridad al Elordi (10-22)
Iker Salaberria se ha clasificado para los octavos de final del Torneo San Fermín tras derrotar por 10-22 a Aitor Elordi. El navarro ha sido superior desde el principio, y ha logrado una ventaja de 1-16; aunque Elordi ha intentado acercarse en el marcador, no ha conseguido más que acortar distancias. Salaberria disputará el jueves la eliminatoria de octavos de final en el frontón de Hernani, donde se enfrentará a Peio Etxeberria.