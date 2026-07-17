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Presentado el Torneo de Verano de Emakume Master Cup

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Emakume Master Cup Udako torneoa
18:00 - 20:00
Las parejas participantes en el. torneo posan en la. presentación. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Emakume Master Cup Udako Txapelketa aurkeztu dute
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KIROLAK EITB

Última actualización

Lo disputan ocho parejas divididas en dos grupos. La competición comenzó el pasado 5 de julio y terminará el 27 de septiembre con la disputa de la gran final que será ofrecida en directo por EITB. 

Mujeres deportistas Emakume Master Cup

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