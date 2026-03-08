EMAKUME MASTER CUP
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Arrizabalaga-Bergara y Sagardui-Gaminde se enfrentan en la final del Campeonato de Parejas

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arrizabalaga-Bergara eta Sagardui-Gaminde, aurrez aurre izango dira Binakako Txapelketako finalean
author image

EITB

Última actualización

Hoy se han disputado las semifinales del Campeonato de Parejas de la Emakume Master Cup en Agurain. En el primer partido, Arrizabalaga y Bergara han derrotado 22-14 a Ruiz de Infante y Mendizabal; en el segundo, Sagardui y Gaminde han derrotado 22-12 a Aldai y Arrillaga.

Enara Gaminde Olatz Arrizabalaga Parejas Pelota a mano Pelota Emakume Master Cup

Te puede interesar

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X