Bakaikoak Buruz Buruko txapelketa jokatuko du, Senar kanporatu ostean

Buruz burukoa
18:00 - 20:00
Joanes Bakaikoa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joanes Bakaikoak 22-21 irabazi dio Beñat Senarri Zumarragan jokatutako Buruz Buruko txapelketako aurrekanporaketan. 21-14 aurretik joan da ataundarra, baina nafarrak zortzi tanto jarraian egin ditu; ondorioz, Bakaikoa aurtengo txapelketa nagusian izango da, Senar kanporatuta.

