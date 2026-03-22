PREELIMINATORIAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Bakaikoa disputará el Manomanista tras eliminar a Senar

Buruz burukoa
18:00 - 20:00

Joanes Bakaikoa. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Bakaikoak Buruz Buruko txapelketa jokatuko du, Senar kanporatu ostean
author image

EITB

Última actualización

Joanes Bakaikoa ha ganado 22-21 a Beñat Senar en la eliminatoria previa del Campeonato Manomanista disputado hoy en Zumarraga. El pelotari de Ataun ha ido 21-14 por delante, pero el navarro ha sumado ocho tantos consecutivos, por lo que Bakaikoa estará en el Campeonato Manomanista de este año al eliminar a Senar.

Pelota a mano Manomanista Baiko pelota Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X