Jon Mariezkurrenak buruz burukoaren atarikoa jokatuko du Peña II.aren aurka, larunbatean, Oiartzunen
Baikoko atzelaria berriro agertuko da hilabete eta erdiko bajaren ondoren, eskuan izan duen lesioagatik.
Jon Mariezkurrena pilotariak Buruz Buruko Txapelketako finalaren atarikoa jokatuko du, larunbatean, Peña II.aren aurka, Oiartzungo pilotalekuan. Baikoko atzelaria lehiara itzuliko da, hilabete eta erdi kantxetatik urrun egon ondoren, eskuan min hartu baitzuen.
Mariezkurrenak sentsazioak berreskuratzeko eta bere maila erakusteko gogoz ekingo dio hitzorduari, nahiz eta denbora luzez geldirik egon, pilotariak lan handia egin baitu ahalik eta baldintza onenetan iristeko.
Bestalde, Peña II.ak aurkariaren edozein zalantza fisiko aprobetxatu nahiko du txapelketan aurrera egiteko.
Azken finalak eta Buruz Buruko palmaresa
Retegi II.a, hamaikarekin, da Banakako Txapelketa gehien irabazi dituen pilotaria.
Jokin Altuna 2025eko Buruz Buruko txapeldunaren biharamuna
Jokin Altuna da 2025eko Buruz Buruko Txapelketako irabazlea. Hala, bada, Amezketakoak bigarrenez jarraian jantzi du banakako txapela, 2024an ere garaipena bereganatu baitzuen. Txapela lortu osteko egunean EITB Mediarekin hitz egin du.
Artolak Alegiako herriari eta bere zaleei opatutako bertso polita, Buruz Buruko finala galdu ostean
Iñaki Artolari harrera egin zioten Alegian, bere herrian, Altunaren aurka Buruz Buruko Txapelketako finala galdu ostean. Eskerrak emateko, Artolak bertsoa opatu zien.
Artolak bertsotan eskertu die herrikideei jasotako babesa
Jendetza bildu da bart Alegian Iñaki Artola Buruz Buruko txapeldunordeari harrera egiteko. Artolak bertsotan eskertu du jasotako harrera eta babesa.
Harrera beroa egin diote Altunari Amezketan, finalaren ostean
Laugarren Buruz Buruko txapela irabazi ostean, pozik iritsi da Jokin Altuna Amezketara. Herritar eta zale mordoa zituen zain, harrera egiteko prest.
Jokin Altunak laugarrenez irabazi du Buruz Burukoa, finalean Iñaki Artola mendean hartuta (22-19)
Maila handiko partida izan da, bikaina eta ikusgarria, bi protagonistek indar handiz jokatu baitute. Artola 15-19 izan da aurretik, baina amezketarrak finaleko azken zazpi tantoak egin ditu, eta txapela eskuratu du.
Iñaki Artola: ''Txapel bat lortzeko aukera oso ona galdu dudala uste dut''
Buruz Buruko finalean, Bilbon, Jokin Altunak Iñaki Artola menderatu du, 22-19. Amezketarrak bata bestearen atzean egin ditu partidako azken zazpi tantoak. Neurketa amaituta, Artolak esan du Binakako finalaren ostean izan zuen sentsazio berbera duela. (Adierazpenak, gaztelaniaz)
Altunak hil berri den lagun bati eskaini dio txapela
Jokin Altuna pozik eta harro azaldu da Buruz Buruko txapela irabazi ostean. Oso final gogorra izan dela onartu du, eta txapelketan asko lagundu dion eta orain gutxi hil den lagun bati eskaini dio txapela.
Jokin Altunaren aita: ''Ikaragarria, nau 'destrozau', emozioz beteta''
Joaquin Altunak emozio handiz bizi izan du Jokin semeak Buruz Burukoan irabazitako laugarren txapela. Harmailetan ondoan izan duen ikusle argentinar batekin izandako anekdota bat ere kontatu digu.