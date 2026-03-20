Jon Mariezkurrenak buruz burukoaren atarikoa jokatuko du Peña II.aren aurka, larunbatean, Oiartzunen

Baikoko atzelaria berriro agertuko da hilabete eta erdiko bajaren ondoren, eskuan izan duen lesioagatik.

Jon Mariezkurrena

Jon Mariezkurrena. Artxiboko argazkia: EITB

EITB

Jon Mariezkurrena pilotariak Buruz Buruko Txapelketako finalaren atarikoa jokatuko du, larunbatean, Peña II.aren aurka, Oiartzungo pilotalekuan. Baikoko atzelaria lehiara itzuliko da, hilabete eta erdi kantxetatik urrun egon ondoren, eskuan min hartu baitzuen.

Mariezkurrenak sentsazioak berreskuratzeko eta bere maila erakusteko gogoz ekingo dio hitzorduari, nahiz eta denbora luzez geldirik egon, pilotariak lan handia egin baitu ahalik eta baldintza onenetan iristeko.

Bestalde, Peña II.ak aurkariaren edozein zalantza fisiko aprobetxatu nahiko du txapelketan aurrera egiteko.

Jon Ander Peña Buruz Burukoa Pilota Jon Mariezkurrena

