Jon Mariezkurrena disputará la previa del manomanista ante Peña II, el sábado, en Oiartzun
El pelotari Jon Mariezkurrena disputará este sábado la previa del Manomanista frente a Peña II en el frontón de Oiartzun. El encuentro supone el regreso a la competición del zaguero de Baiko tras permanecer mes y medio alejado de las canchas debido a una lesión provocada por un callo en la mano.
Mariezkurrena afronta esta cita con ganas de recuperar sensaciones y demostrar su nivel en una de las competiciones más exigentes del calendario. A pesar del tiempo de inactividad, el pelotari ha trabajado intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles.
Por su parte, Peña II buscará aprovechar cualquier duda física de su rival para avanzar en el campeonato. Se espera un duelo igualado y con intensidad, marcado por la incógnita del estado de forma del zaguero navarro tras su ausencia.
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