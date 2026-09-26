Fallece Fernando Vidarte, exdueño de Aspe

El eibarrés Fernando Vidarte, exdueño de la empresa de pelota mano Aspe, ha fallecido este sábado a los 73 años tras una larga enfermedad.

El 27 de septiembre de 1998, Fernando Vidarte se hizo cargo como administrador único de la empresa Aspe. El 26 de diciembre de 2025 dejó de ser administrador único de la empresa y su lugar lo tomó Iker Moreno Morán.