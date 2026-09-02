Se pospone el nuevo formato de competición de la Pelota Pro Liga
La implantación del nuevo sistema de competición se aplazará debido a la complejidad del proyecto.
El pasado 19 de enero, Pelota Pro Liga y las empresas que la integran (Aspe pelota y Baiko pilota) anunciaron, su intención de trabajar en el desarrollo de “un nuevo marco competitivo que mejore el actual basándose en un formato de competición por equipos”, lo que traería la participación de más pelotaris.
Tras el trabajo y el esfuerzo realizado, han comunicado la imposibilidad de hacer esto realidad de cara a la temporada 2026-2027: “debido a la complejidad del proyecto se pospone la implantación de este nuevo sistema de competición puesto que ante el inminente comienzo de la nueva temporada no se dan las condiciones que permitan afrontar con garantías suficientes su puesta en marcha con éxito”.
Además de eso, en el comunicado han aclarado que “próximamente” darán a conocer las competiciones de la temporada 2026-2027.
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