Pelota Pro Liga “taldekako lehiaketa sistema berri batean” ari da lanean

Aurreko EPEL izenekoak, ohar bidez, azaldu du nahi duela “pilotaren esparru geografikoa zabaldu, eta beste lurralde berrietan bere presentzia hedatu, eta, halaber, gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan, bere jarduera indartu”.

Pelota Pro Liga
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Pelota Pro Ligak, alegia, aurretik EPEL zenak, aurreratu du lanean ari dela “taldekako lehiaketa sistema berri batean”. Astelehenean argitaratu duen ohar baten bidez, azaldu du nahi duela “pilotaren esparru geografikoa zabaldu, eta beste lurralde berrietan bere presentzia hedatu, eta, halaber, gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan, bere jarduera indartu”.

Testuinguru horretan, Pelota Pro Ligak, hori osatzen duten enpresetan izandako azken aldaketen ondoren (Bainet Taldea Baiko Taldetik bereiztu da, bere partizipazioak transmitituz, eta Aspe Pilotako partizipazio gehienak eskuratu ditu), hainbat akordio hartu ditu.

Hala, Pelota Pro Ligak “pilota profesionalaren etorkizunaren aldeko apustu sendoa berresten du, horren nortasun-ezaugarriak zainduz eta bere tradizio aberatsean oinarrituz”. Halaber, “pilotaren sustapenarekin duen konpromiso soziala erakusten du”, eta, horretarako, “Pelota Pro Ligaren laguntza ekonomikoa jasoko duen Fundazio bat sortu du, pilotari gazteen formakuntzari eta afizionatu mailako kluben jarduerari laguntzeko. Gure kirola sustatzeko ere balioko du, pilotarako interesgarriak diren gizarte-ekimenak abian jarriz eta babestuz”, zehaztu du.

Horrez gain, “pilotaren esparru geografikoa zabaltzeko eta lurralde berrietan bere presentzia zabaltzeko asmoa” azaldu nahi izan du, baita gaur egun pilotaren presentzia ahuldu den horietan bere jarduera indartzea ere.

Oharreko azken zatian, Pelota Pro Ligak adierazi du nola, “zaleen interesa handitzeko asmoz, egungoa hobetuko duen lehiaketa sistema berri batean lanean ari den. Taldekako lehiaketa batean oinarrituta egongo da, eta horrek pilotari profesional gehiago izatea ekarriko du”. 

Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzio gehienak eskuratu ondoren
Pilota Binakakoa Lau t'erdikoa Buruz Burukoa Aspe Pilota Baiko pilota Esku-pilota

