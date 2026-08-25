ITZULERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Dario irailaren 12an itzuliko da frontoira

Buruz Buruko txapelduna Baños de Rio Tobian itzuliko da txapelketara, Lozarekin batera, azken partida jokatu eta 73 egunera.
GRAFCAV4250. PAMPLONA, 31/05/2026.- El pelotari gipuzkoano Iñaki Artola y el riojano Darío Gómez (azul) disputan la final del Campeonato Manomanista de pelota vasca en el Navarra Arena EFE/Jesús Diges
Imagen: EFE
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Dario Gomez irailaren 12an lehiatuko da berriro, Baños de Rio Tobian. Aspeko pilotariak Lozarekin osatuko du bikotea, eta Peña eta Eskirozen aurka jokatuko du lehen partida, iragan uztailean lesionatu zenetik.

Errioxarra uztailaren 1ean lesionatu zen, Irunen, eskuin belauneko lotailu gurutzatuaren haustura partziala izan zuen bertan. Geroztik, udako txapelketetan kantxetatik urrun mantendu duen errekuperazio prozesu bat jarraitu du.

Dariok Buruz Buruko txapeldun izendatu eta gutxira izan zuen lesioa. Titulua bere ibilbideko unerik onenean iritsi zen, baina arazo fisikoak eragotzi zion udan lehiatzea eta kantxa gainean txapeldun izateaz gozatzea. Orain, Irunen partida hura jokatu eta 73 egunera, errioxarrak finkatua du bere itzulera.

Dario Gomezek irabazi du 2026ko Buruz Buruko Txapelketa
Dario Gomezek partzialki hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua
Bideoa: Dario Gomezi elkarrizketa eskuin belaunean min hartu ondoren
Esku-pilota Dario Gomez Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Donostia-Hiria-Aspe-finalerdia-Ezkurdia-Zabaleta-vs-Altuna-Rezusta-22-21
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)

Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X