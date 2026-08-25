Dario irailaren 12an itzuliko da frontoira
Dario Gomez irailaren 12an lehiatuko da berriro, Baños de Rio Tobian. Aspeko pilotariak Lozarekin osatuko du bikotea, eta Peña eta Eskirozen aurka jokatuko du lehen partida, iragan uztailean lesionatu zenetik.
Errioxarra uztailaren 1ean lesionatu zen, Irunen, eskuin belauneko lotailu gurutzatuaren haustura partziala izan zuen bertan. Geroztik, udako txapelketetan kantxetatik urrun mantendu duen errekuperazio prozesu bat jarraitu du.
Dariok Buruz Buruko txapeldun izendatu eta gutxira izan zuen lesioa. Titulua bere ibilbideko unerik onenean iritsi zen, baina arazo fisikoak eragotzi zion udan lehiatzea eta kantxa gainean txapeldun izateaz gozatzea. Orain, Irunen partida hura jokatu eta 73 egunera, errioxarrak finkatua du bere itzulera.
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2026ko CaixaBank Masterseko sailkapena, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.
Etxeberriak eta Imazek Laso eta Martija menderatu dituzte, 18-22, eta CaixaBank Mastersko sailkapena are gehiago estutu dute
Peio Etxeberria Altuna III.aren ordez aritu da, Zarautzen; nafarrak eta Imazek bikotearen aurreneko puntua eskuratu dute, eta Lasok eta Martijak, ordea, bi puntu dituztela jarraitzen dute.
Elordik eta Mariezkurrena II.ak argi menderatu dituzte Ezkurdia eta Albisu, CaixaBank Mastersean (8-22)
Bikote urdina hasieratik izan da oso nagusi, Elizondon ostiral gauean jokatutako partidan, eta, hala, 3 puntu daramatza txapelketan; Ezkurdiak eta Albisuk, ordea, puntu bakarra dute sailkapenean.
Laso-Martija gailendu dira Zarautzen, Artola-Rezustaren aurka (20-22)
Lasok eta Martijak 20-22 hartu dituzte mendean Artola eta Rezusta, Zarautzen jokatu den Caixabank Masterseko laugarren jardunaldian. Txapelketako bigarren garaipena lortuta, sailkapeneko bigarren postua lortu du bikoteak.
Laso eta Iztueta nagusitu dira Donostia Hiria Torneoan
Lasok eta Iztuetak 19-22 garaitu dituzte Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoko finalean. Lehen tantoak gorrienak izan diren arren, partida berdindu egin da eta, azkenean, Baikoko bikotea nagusitu da.
Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)
Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.
Enara Gamindek etxean du falta zitzaion txapela: ‘Plazandreak' txapelketako Lau t´erdikoa
Gaminderen txapel mordoaren artean, azkena ere ikus dezakegu: ‘Plazandreak' txapelketako Lau t´erdikoa. Laukizko pilotaria Itsaso Erasun baino gehiago izan zen hasi eta buka. Hala ere, hobetzen jarraitu nahi du eta etorkizunerako helburua argi dauka.
Lasok eta Iztuetak Donostia Hiria Torneoaren finalerako txartela lortu dute
Aurrelari nafarrak eta atzelari gipuzkoarrak Peña eta Albisu hartu dituzte mendean, finalerdietan (22-12). Martxel Iztueta atzeko koadroetan nagusitu da, eta Bizkarretako aurrelariak ere atzean kargatu du jokoa. Ataun atzelariak ezin izan die aurre egin, eta bikote irabazleak abantaila hartu du markagailuan.
Emma Garcia aurkezlea, bere iloba Beñat Senarren jarraitzaile, Atano III.a pilotalekuan
Telebistako aurkezlea opor egun batzuk igarotzen ari da etxean, eta pilotaz gozatzera hurbildu da Donostiako pilotalekura. "Nahiko genukeena baino gutxiago gatoz, baina Aste Nagusiaz gozatzen ari gara", esan du. "Beñatek eta nire beste ilobak, Ikerrek, pilotara zaletu naute", aitortu du ordiziarrak. Senarrek eta Landak 22-14 galdu dute Amiano eta Ugartemendiaren aurka.