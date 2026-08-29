Dariok astebete aurreratu du berragerpena
Buruz buruko txapelduna irailaren 6an itzuliko da kantxetara, Beloradon, uztailaren 1etik lehiaketatik at izan duen belauneko lesioa gainditu ondoren.
Dario Gomez Aspe enpresako pilotariak irailaren 12an itzuli behar zuen kantxetara, baina azkenean astebete aurreratu du bere berragerpena eta irailaren 6an itzuliko da, igandean, Beloradon.
Dariok min hartu zuen Martijarekin batera Irunen jokatzen ari zen partidan, eta kantxatik alde egin behar izan zuen eskuin belaunean arazo bat izan ondoren. Medikuen probek lotailu gurutzatuaren haustura partziala berretsi zuten, eta horrek kantxetatik kanpo egon beharra ekarri dio.
Buruz burukoa irabazi eta gutxira iritsi zen Darioren ezbeharra, eta txapelketatik urrun egon da ordutik, lesioa osatu eta egoera onenean itzultzeko.
Dario Ezkurdia ordezkatuz itzuliko da frontoietara, kantxetatik urrun ia bi hilabetez egon ondoren.
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