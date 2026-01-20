Oharra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pelota Pro Ligaren proposamenaren gakoak

pelota pro liga eusk
18:00 - 20:00
Pelota Pro Liga
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hemendik aurrera, txapelketak taldeka antolatuko dituztela aurreratu du Pelota Pro Ligak, ohar bidez. Gakoak, bideo honetan.

Pelota Pro Liga “taldekako lehiaketa sistema berri batean” ari da lanean
Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Esku-pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X