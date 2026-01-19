Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Eibarreko enpresako administratzaile bakar ohiak agur esan du, astelehenean, prentsaurrekoan. Vidartek ziurtatu du ASPEk “berdin” jarraituko duela, eta “Baikoren aurka lehiatuko” dela; halaber, onartu du ez duela pilotariekin hitz egin.
Hala, Fernando Vidarte komunikabideen aurrean azaldu da, EITBk igande arratsaldean eman zuen albistearen gaineko xehetasunak ematea helburu, alegia, Bainetek Fernando Vidartek ASPEn zituen akzioak eskuratu dituela adieraztea. Enpresariak nabarmendu du amaitu egin dela “28 bat urteko bidaia”, eta bi argudio eman ditu, akzio gehienak saltzeko erabakia azaltze aldera: osasuna eta ilusio falta. Vidartek iragarri du “lotura txikia” izango duela aurrerantzean ere ASPEren barnean.
Erabakia “gogorra, baina beharrezkoa” izan dela adierazi du. Horren ondorioz, Bainetek hartu du ASPEren kontrola, eta nabarmendu duenez, espero du Bainetek proiektua “zaindu” egingo duela, eta “hazten lagunduko” diola.
Kazetarien galderei erantzunez, Vidartek zehaztu du ASPEk “Eibarren jarraituko” duela, eta enpresaren jarduerak orain arte bezala segituko duela: “Hori bai, orain jabea beste bat da, Bainet”. Ildo horretan, azpimarratu du ASPEk “Baikorekin lehiatuko den enpresa bat” izango dela, eta ASPEren izpirituak bere horretan” jarraituko duela.
Vidartek onartu du ez dela gauza zehazteko zenbateko pisua izango duen ASPEk enpresa berrian, eta adierazi du aukera dagoela Bainetek ondorengo egunetan prentsaurrekoa deitzeko. Nabarmentzeko modukoa da Jorge Vidartek, alegia, Fernando Vidarteren aitak, enpresan jarraituko duela, gerente lanetan.
Enpresariak azaldu du “bizpahiru talderekin” izan dela hizketan, akzioak saltzeko, eta adierazi du uste duela ez dela “monopoliorik” izango. Zehaztu duenez, ez du ASPEko pilotariekin hitz egin; horiek “duela egun batzuk” izan dute erabakiaren berri: “Erabateko diskrezioaz egin da dena, pentsatzen genuen hala behar zuela”, esan du. Onartu ere onartu du uste duela pilotariak minduta sentitu ahal direla; Vidarte horiekin hitz egiteko prest azaldu da, oraindik datarik ez duen bilera batean.
“Denak bere horretan jarraituko du”, berretsi du, “pilotak berdin jarraitu behar du”, esan du Fernando Vidartek.
