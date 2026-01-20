Claves de la propuesta de Pelota Pro Liga
A partir de ahora, la Pelota Pro Liga ha adelantado en un comunicado que organizará los campeonatos por equipos, además de otras novedades.
Aspe, 48 txapelas en 28 años
Fernando Vidarte, administrador único de Aspe, ha vendido la mayoría de sus acciones a Bainet. Por lo tanto, Aspe ha quedado en manos de Bainet. Hemos analizado los logros de la empresa Aspe, desde su creación en 1998.
Pelota Pro Liga adelanta que trabaja "en un formato de competición por equipos"
La anterior LEP.M, en un comunicado, traslada “su vocación de ampliar el marco geográfico de la pelota y expandir su presencia en nuevos territorios, así como potenciar su actividad en los que actualmente su presencia se haya debilitado”.
Bainet se hace con el control de ASPE, tras adquirir la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte
El ya exadministrador único de la promotora eibarresa se ha despedido este lunes, en una rueda de prensa; Vidarte ha asegurado que ASPE “va a seguir igual, será una empresa que se va a enfrentar a Baiko”, y ha admitido que no ha hablado con los pelotaris.
Fernando Vidarte: "El espíritu de ASPE se mantiene"
Fernando Vidarte ha explicado en rueda de prensa su decisión de dejar ASPE. Además de contar los motivos, también ha expresado cómo ve el futuro de la empresa.
Elordi y Zabaleta remontan en el último momento y vencen a Etxeberria y Rezusta (22-19)
En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.
Fernando Vidarte deja de ser administrador único de ASPE
Ha convocado una rueda de prensa para explicar los pormenores de este cambio, que se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus.
Laso y Albisu se clasifican para semifinales tras vencer a Larrazabal y Mariezkurrena (22-19)
Laso y Albisu han tenido que trabajar duro para vencer a Larrazabal y Mariezkurrena por 22-19 en la 10.ª jornada del Campeonato por Parejas. Con esta victoria, se han clasificado para las semifinales.
Zabala y Martija han tenido que emplearse a fondo para vencer a Altuna y Ezkurdia (15-22)
Zabala y Martija se han impuesto por 15-22 a Altuna y Ezkurdia en la 10ª jornada del Campeonato por Parejas. Han llegado a empatar a 14, pero a partid de ahí el partido ha sido para los azules.
Beñat Apezetxea, nuevo pelotari de ASPE
El delantero de Goizueta ha firmado por dos años y debutará en los próximos meses.