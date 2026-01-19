ESKU-PILOTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Aspe, 48 txapela 28 urtetan

18:00 - 20:00

Fernando Vidarte eta Xabier Euzkitze. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Fernando Vidartek, Aspe enpresako administratzaile bakar oihak, akzio gehienak saldu dizkio Bainet enpresari. Gauzak horrela, Aspe Baineten esku geratu da. Aspe enpresaren lorpenak aztertu ditugu, 1998an sortu zenetik.

Fernando Vidarte: "ASPEren espiritua mantentzen da"
Bainetek ASPEren kontrola hartu du, Fernando Vidarteren akzioetako gehienak eskuratuta
Esku-pilota Aspe Pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X